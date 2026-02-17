Suzuki'den 395 KM Menzilli Yeni Elektrikli SUV! Fiyatı Belli Oldu

Suzuki, yeni elektrikli SUV modeli olan e-Vitara'nın fiyatını duyurdu. Bununla birlikte araçla ilgili en çok yanıt aranan sorulardan biri de ortadan kalktı. Çok büyük avantajlarla birlikte ilk olarak Hindistan'da piyasaya sürülecek olan otomobil, özellikle şehir içi kullanıma uygun menzil değeri ile ön plana çıkıyor.

Suzuki e-Vitara'nın Fiyatı Ne Kadar?

Suzuki e-Vitara'nın fiyatı, 10.99 Lakh yani 1 milyon 99 bin rupiden başlıyor. Bu da güncel kurla birlikte 529 bin 797 TL'ye denk geliyor. Şu anda yalnızca Hindistan pazarına özel olarak sunulan otomobil, NEXA showroomları ya da web sitesi üzerinden 21 bin rupi (10 bin 122 TL) depozito ile sipariş verilebiliyor.

Suzuki e-Vitara Türkiye'ye Gelecek mi?

Suzuki, e-Vitara modelini yılın ilerleyen aylarında Avrupa'ya getirmeyi planlıyor. Bu dönemde ayrıca aracın Türkiye'de de satışa sunulacağı öngörülüyor ancak fiyatının Hindistan'da olduğu gibi kalmayacağını belirtmek gerekiyor. Türkiye'de ek vergiler uygulanıyor. Şu an piyasadaki hibrit Vitara seçeneklerinin fiyatının 1,8 milyon ile 2,5 milyon TL arasında değiştiğini göz önünde bulunduracak olursak yeni elektrikli aracın fiyatının da 2,5 milyon TL ile 3 milyon TL arasında olması muhtemel.

Suzuki e-Vitara'nın Özellikleri Neler?

Platform: Heartect-e

Heartect-e Batarya Seçenekleri: 49 kWh ve 61 kWh

49 kWh ve 61 kWh Menzil (WLTP): Yaklaşık 395 km (Karma kullanım)

Yaklaşık 395 km (Karma kullanım) Motor Gücü (Toplam): 184 beygir (Ön: 174 hp / Arka: 65 hp)

184 beygir (Ön: 174 hp / Arka: 65 hp) Maksimum Tork: 303 Nm

303 Nm Çekiş Sistemi: Dört çeker (Avrupa versiyonu)

Dört çeker (Avrupa versiyonu) Hızlanma (0-100 km/sa): 7,4 saniye

7,4 saniye Maksimum Hız: 150 km/sa

150 km/sa Uzunluk: 4,28 metre

4,28 metre Genişlik: 1,80 metre

1,80 metre Yükseklik: 1,64 metre

1,64 metre Aks Mesafesi: 2,70 metre

2,70 metre Yerden Yükseklik: 18 cm

18 cm Jantlar: 18 inç

18 inç Far Grubu: Üçlü LED gündüz farları

Üçlü LED gündüz farları Tavan: Açılır panoramik tavan

Açılır panoramik tavan AC Şarj Desteği: 11 kW

11 kW DC Hızlı Şarj Desteği: 90 kW

90 kW Hızlı Şarj Performansı: %10’dan %80’e 45 dakikada (ideal koşullarda)

Suzuki e-Vitara, 18 inç jantlar ve üçlü LED gündüz farları ile birlikte gelecek. Açılır panoramik tavana sahip olacak olan e-Vitara, Heartect-e platformunun üzerine inşa edildi. Boyut açısından hibrit Vitara'ya göre biraz daha büyük olduğu söylenebilir. Öyle ki araba, 4,28 metre uzunluğa, 1,80 metre genişliğe ve 1,64 metre yüksekliğe sahip. Ön tekerlek ile arka tekerlek arasında ise 2,70 mesafe bulunuyor.

18 cm'lik yerden yüksekliğe sahip olan otomobil, 49 kWh ve 61 kWh olmak üzere iki batarya kapasitesi seçeneği ile geliyor. Avrupada yalnızca dört çeker versiyonuyla sunulması beklenen otomobil, ön tarafta 174, arka tarafta ise 65 beygir gücü üreten güç ünitesi sayesinde toplam 184 beygir gücü ve 303 Nm tork sağlıyor. 0'dan 100 km/sa hıza ise 7,4 saniyede ulaşıyor. Aracın ulaşabildiği en yüksek hızın ise 150 km/sa olduğu belirtiliyor.

WLTP standartlarına göre karma kullanımda yaklaşık 395 kilometre menzil sunuyor. 11 kW AC ve 90 kW DC şarj desteğine sahip bu otomobilin bataryası, ideal koşullarda yüzde 10’dan yüzde 80’e 45 dakikada dolabiliyor ancak bunların daha önce de belirttiğimiz üzere Avrupa versiyonunu yansıttığını unutmamak gerekiyor. Türk sürücüleri Hindistan sürümünün özellikleri değil, Avrupa versiyonunun özellikleri ilgilendiriyor.