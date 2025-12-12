2026'da Daha Kötü Telefonlara Daha Fazla Para Ödeyeceğiz! İşte Nedeni

Kasım 2022'de ChatGPT'nin hayatımıza girmesi ile başlayan yapay zeka çılgınlığı global bir krize dönüştü. Öyle ki günümüzde "AI" kelimesini duymadan basit bir uygulamayı bile açamaz olduk. Ancak bu durum kendi sorunlarını da beraberinde getiriyor. TrendForce tarafından yayınlanan bir araştırma gösteriyor ki halihazırda yüksek sandığımız RAM fiyatları 2026'da daha da artacak.

2026'da Daha Kötü Telefonlara Daha Çok Para Ödeyeceğiz

Google, OpenAI ve Anthropic gibi şirketler arasındaki yapay zeka yarışı çok yakında akıllı telefon ve bilgisayar fiyatlarının artmasına neden olacak. Aslında bu bir kriz beklentisi değil. AI teknolojilerindeki yükseliş ile birlikte artan veri merkezi ihtiyacı bir süredir bellek fiyatlarını etkiliyor. Hatta bunun ilk etkilerini yakın zamanda DDR5 RAM almak istediyseniz görmüş olabilirsiniz.

2026 itibariyle ise bu krizin etkileri çok daha hissedilebilir olacak. Stokları hızla eriyen tüketici elektroniği üreticileri tedarikte zorlanacak ve kısıtlı sayıdaki ürünler için daha yüksek bedeller ödemek zorunda kalacak. Bu da dönüp dolaşıp fiyatlara yansıyacak. TrendForce'a göre üreticiler fiyatları artırmak, teknik özelliklerden kısmak ya da her ikisini birden yapmak zorunda kalacak.

Bu durum elbette ki aldığınız ürüne, markaya ve segmente göre değişecek. Yani biz 8 GB bilgisayarların hayatımızdan çıkmasını beklerken standart yeniden düşebilir ve hatta sayısı giderek azalan 4 GB laptop modellerinin geri döndüğüne bile şahit olabiliriz. Öyle ki Apple'ın bile bundan dolayı etkilenmesi ve 2026 model iPhone'ların zamlı bir şekilde karşımıza çıkması bekleniyor.

Krizin Nedeni Ne?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere krizin arkasındaki temel neden yapay zeka. Ancak daha detaylı bakacak olursak asıl sorunun agresif büyüme olduğunu görebiliriz. ChatGPT, Gemini, MetaAI ve türevleri olan yapay zeka modelleri her gün geliştiricilerine milyonlarca dolar zarar ettiriyor. Öyle ki aylık 7.999 TL olan ChatGPT Pro paketini alsanız bile OpenAI'a olan maliyetinizi karşılayamıyorsunuz.

Bu finansal çıkmaza rağmen şirketler yapay zeka yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Her gün daha güçlü AI modelleri için daha yüksek kapasiteli veri merkezleri açılıyor. Söz konusu veri merkezleri için yapılan yatırımlar ise korkunç düzeyde. Örneğin OpenAI, Samsung'un 2029'a kadar üreteceği belleklerin yüzde 40'ını şimdiden satın almış durumda. İşin korkunç yanı ise bunları kullanmıyor bile.

Son raporlar gösteriyor ki OpenAI satın aldığı bellekleri gelecekte açılacak veri merkezleri ve AGI diye bilinen kendi kendine düşünebilien yapay zeka modeli geliştirdikleri Stargate projesi için bir depoda tutuyor. Tüm bu kaosun nasıl sonuçlanacağı ise şimdilik belrsiz. Yapay zeka balonunun patlayacağını düşünen de var AGI'nin insanlığın kurtuluşu olacağına inanan da.

Ancak tek bir şey gerçek ki eğer Türkiye'de yaşıyorsanız, 2026 ekonomik açıdan 2025'e göre daha zor bir yıl olacak.