144Hz Ekranlı Android Telefon Tanıtıldı! 6.000 mAh Bataryası Var

Infinix'in yeni telefonu Hot 70 Pro kısa bir süre önce globalde tanıtıldı. Markanın yeni modeli MediaTek Dimensity 7100 işlemci, 144Hz tazeleme hızı ve 6000 mAh bataryayla karşımıza çıkıyor. İşte Infinix Hot 70 Pro teknik özellikleri!

Infinix Hot 70 Pro Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.76 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2344 x 1080 piksel

Ekran Teknolojisi: IPS LCD ve İkincil Active Matrix Cube LED

Ekran Yenileme Hızı: 144 Hz

Ekran Parlaklığı: 950 nit

RAM: 8 GB LPDDR4X

Depolama: 256 GB

İşlemci: MediaTek Dimensity 7100

Arka Kamera: 50 MP Sony IMX882 ana kamera ve özellikleri bilinmeyen yardımcı sensör

Ön Kamera: 8 MP

Batarya Kapasitesi: 6000 mAh

Hızlı Şarj: 45 W

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı XOS 16

Güncelleme Desteği: 3 büyük işletim sistemi ve 5 yıl güvenlik yaması

Infinix Hot 70 Pro Özellikleri Neler?

Infinix Hot 70 Pro'da 6.76 inç büyüklüğünde LCD bir ekran bulunuyor. Bu panel 144Hz yenileme hızlarını ve 2344 x 1080 piksel çözünürlüğü destekliyor. Bununla birlikte ürünün arka panelinde bildirimleri veya durum güncellemelerini gösteren kamera şeklinde küçük bir ekran bulunuyor.

Infinix Hot 70 Pro 5G İşlemcisi Ne?

Modelde MediaTek'in Dimensity 7100 işlemcisi mevcut. Bu yonga setinin 6 nm fabrikasyon süreciyle üretildiğini belirtelim. Yani 7 nm veya daha eski yongalara kıyasla daha verimli bir yapıya sahip. Bunun dışında an itibariyla TECNO Pova Curve 2 ve Infinix Note Edge gibi modellerde de karşımıza çıkıyor.

Bu işlemcinin oyun performansı da fena değil. Donanım bu kapsamda PUBG Mobile'ı 60 FPS'te akıcı bir şekilde oynatabiliyor. Yani mobil oyunlarda çok fazla sorun olmadan ortalama üzeri bir kullanıcı deneyimi elde edebileceğinizi söyleyebiliriz.

Infinix Hot 70 Pro 5G Kamera Özellikleri Neler?

Akıllı telefonda 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve henüz özellikleri bilinmeyen ikinci bir sensör yer alıyor. Buna ek olarak önde 8 megapiksellik bir selfie kamerası bizleri karşılıyor. Özelliklerinden de anlaşılacağı üzere bu modelden üst düzey bir kamera performansı beklemek mantıklı olmaz. Sadece basit fotoğraf çekimleri için kullanabilirsiniz.

Infinix Hot 70 Pro 5G Batarya Özellikleri Neler?

Cihazda 6.000 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Bu pil aynı zamanda 45W hızlarında şarj olabiliyor. Burada ufak bir karşılaştırma yaparsak bir önceki nesilde 5.160 mAh'lik bir pile yer verilmişti. Kısacası yeni telefon selefinden daha uzun bir pil ömrü sunacak gibi görünüyor.

Infinix Hot 70 Pro 5G'nin Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Infinix şu an için Hot 70 Pro 5G'nin fiyatını açıklamadı. Ancak burada selefi Hot 60 Pro üzerinden bazı tahminlerde bulunmak mümkün. Bunu biraz daha açarsak akıllı telefon an itibariyla ülkemizde çeşitli e-ticaret platformlarında 15.000 TL'den başlayan fiyatla satışta. Bu doğrultuda yeni model de 18.000 TL gibi bir fiyata sahip olabilir. Bunun dışında selefi ülkemizde satıldığı için Hot 70 Pro 5G'nin de Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Editörün Yorumu

Infinix Hot 70 Pro 5G'nin gerçekten kaliteli özelliklere sahip. Selefinin 15.000 TL gibi bir fiyata sahip olacağını düşündüğümde yeni modelin de maksimum 3-4 bin TL daha pahalı olacağını söyleyebilirim. Yani uygun fiyata 144Hz ekran, güçlü işlemci ve 6.000 mAh pil sunan kaliteli bir telefon alacaksınız diye düşünüyorum.