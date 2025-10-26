Dünya Ekonomi Forumu Açıkladı: Yapay Zeka Bu Meslekleri Bitirdi!

Yapay zeka oek çok mesleği gelecekte ele geçirecek. Ancak bu meslekler için durum biraz daha kritik zira 2030 yılında tamamını yapay zekanın yapması bekleniyor. İşte Dünya Ekonomi Forumu tarafından açıklanan tehlikedeki meslek grupları ve detayları...

Yapay Zeka 2030’a Kadar Bu Meslekleri Bitirebilir!

Yapay zekâ teknolojilerinin yükselişi, birçok sektörde iş yapış biçimlerini kökten değiştiriyor. Ancak bu dönüşüm, bazı meslekler için ciddi bir risk anlamına geliyor. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve Nexford University gibi kurumların yayımladığı yeni raporlar 2030 yılına kadar belirli mesleklerin büyük ölçüde otomasyon tarafından devralınabileceğini ortaya koyuyor.

Sekreterlik, veri girişi, çağrı merkezi, muhasebe ve çeviri gibi pozisyonlar, en yüksek risk grubunda yer alıyor. Bu mesleklerin ortak noktası, tekrar eden görevlerden oluşması ve yapay zekâ sistemlerinin bu süreçleri insandan daha hızlı, daha ucuz ve daha hatasız biçimde yapabiliyor olması.

Özellikle ChatGPT, Claude ve Copilot gibi üretken yapay zekâlar; veri işleme, belge hazırlama ve müşteri iletişimi gibi görevleri kolayca üstlenebiliyor. WEF’in Future of Jobs Report 2025 adlı küresel araştırmasına göre, önümüzdeki beş yıl içinde şirketlerin yüzde 43’ü büro yönetimi rollerini yapay zekâ veya otomasyon yazılımlarıyla değiştirmeyi planlıyor. Bu durum özellikle sekreterlik ve veri girişi gibi görevlerde istihdam oranlarının azalacağına işaret ediyor.

Benzer şekilde, çağrı merkezi ve müşteri temsilciliği alanında da yapay zekâ destekli sohbet botlarının payı hızla artıyor. Muhasebe ve çeviri sektörleri de aynı riskle karşı karşıya. Basit muhasebe işlemleri artık RPA (robotik süreç otomasyonu) araçlarıyla yapılabiliyor.

Öte yandan çeviri hizmetlerinde de Google Translate, DeepL ve ChatGPT gibi sistemler, profesyonel çevirmenlerin yerini kısmen almaya başladı. Uzmanlar, bu alanlarda çalışanların tamamen işsiz kalmak yerine, denetim ve doğrulama gibi daha yüksek beceri gerektiren rollere kayabileceğini belirtiyor.

Sonuç olarak, yapay zekâ devrimi birçok kişiye fırsatlar yaratırken, tekrarlayan işlerin geleceği belirsizliğini koruyor. 2030’a kadar “işin doğası” değişecek gibi görünüyor; bu nedenle uzmanlar çalışanların yeni beceriler kazanması gerektiğini vurguluyor.