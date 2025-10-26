Meydan Ona Kaldı: Windows 10'un Ardından Rekor Satış!

Microsoft, 14 Ekim 2025 itibarıyla Windows 10’a olan desteğini resmen sonlandırdı. Bu gelişme, teknoloji dünyasında son yılların en büyük donanım yenileme dalgasını tetikledi. Hem bireysel kullanıcılar hem de şirketler artık güvenlik güncellemeleri almayacak cihazlarını yenilemek için harekete geçti. İşte detaylar...

Windows 10 Desteği Sona Erdi: PC Pazarında Tarihi Yenilenme Dalgası Başladı!

Counterpoint Research tarafından paylaşılan güncel rapora göre destek süresi dolmadan hemen önce dünya genelindeki bilgisayarların yaklaşık yüzde 40’ı hâlâ Windows 10 kullanıyordu. Bu durum, büyük markalar arasında adeta bir satış yarışını başlattı. Özellikle Apple bu dönemin en güçlü kazananlarından biri oldu.

Şirketin küresel Mac sevkiyatları, 2025’in üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 14,9 arttı. Yeni MacBook modellerine yönelik yüksek talep ve Apple’ın kurumsal pazarda artan etkinliği bu büyümeyi destekledi. Lenovo yüzde 17,4’lük yıllık büyüme ile liderliğini korurken; Asus yüzde 14,1’lik bir artış yakaladı.

HP tarafında ise ticari satışlardaki güçlü performans sayesinde yüzde 10,3’lük büyüme görüldü. Dell ise aynı dönemde sevkiyatlarda yüzde 0,9 oranında düşüş yaşadı. Counterpoint, raporunda üreticilerin artık yapay zeka odaklı donanımlara yöneldiğine de dikkat çekti.

Nöral işlem birimleri (NPU) ve entegre yapay zeka özelliklerine sahip sistemler henüz satışların ana belirleyicisi olmasa da özellikle kurumsal müşteriler bu teknolojilere erken yatırım yapıyor. Yeni yapay zeka iş akışlarının yaygınlaşmasıyla birlikte bu sistemlerin önemi daha da artacak.

Windows 10’un sona ermesiyle birlikte kullanıcılar artık üç seçeneğe sahip:

Windows 11’e geçmek

Alternatif işletim sistemlerini tercih etmek

Cihazlarını tamamen yenilemek.

Bu geçiş, PC sektörünün önümüzdeki yıllardaki dinamiklerini kökten değiştirebilir. Peki siz Windows 10’un bitişiyle birlikte hangi adımı atacaksınız? Windows 11’e mi geçeceksiniz, yoksa farklı bir platformu mu tercih edeceksiniz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...