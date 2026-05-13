YouTube’dan Kısa Video Bağımlılığını Artıracak Özellik!

Son yıllarda sosyal medya platformlarındaki kısa videolar hiç olmadığı kadar popüler hâle geldi. Bunun en büyük sebeplerinden biri ise içeriklerin son derece akıcı ve hızlı tüketilebilir olması. Ancak bu durum maalesef kullanıcılar üzerinde bağımlılık etkisi yaratıyor.

Sosyal medya devleri ise kullanıcıları platformda daha uzun süre tutabilmek için kısa videolar için yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor. Son olarak YouTube’un Instagram ve TikTok’takine benzer bir tam ekran özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

YouTube Shorts'un Tam Ekran Modu Nedir?

YouTube’un şu anda test ettiği öne sürülen Tam Ekran Modu, platformdaki Shorts videolarını izlerken ekranda yalnızca videonun görünmesini sağlayacak bir özellik olacak. Bilindiği üzere Shorts videolarında beğeni, yorum, paylaşım butonları ile içerik üreticisinin profil fotoğrafı ve kullanıcı adı gibi çeşitli arayüz öğeleri yer alıyor.

Tam Ekran Modu ise bu bileşenleri gizleyerek daha sade bir görüntü sunacak. Böylece kullanıcılar videoları dikkat dağıtan unsurlar olmadan tam ekran şekilde izleyebilecek. Kaynağa göre özellik, Shorts bölümündeyken sağ üst köşede bulunan ve ayarlar işlevi gören üç nokta simgesine dokunulduğunda açılan seçenekler arasında yer alacak.

YouTube’un bu özelliği kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda geliştirmeye başladığı belirtiliyor. Öyle ki birçok kullanıcı kısa videoları izlerken ekrandaki arayüz öğeleri nedeniyle içeriğe odaklanmanın zorlaştığından şikâyet ediyordu. Tam Ekran Modu özelliğinin ise bu soruna çözüm sunması bekleniyor.

YouTube Shorts'un Tam Ekran Modu Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

YouTube’un test ettiği Tam Ekran Modu için şu anda geliştirme aşamasında olduğu belirtiliyor. Özellik henüz tüm kullanıcılara açılmış değil. Haliyle şirket tarafından resmi bir yayın tarihi de paylaşılmış değil. Bu nedenle yeniliğin ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

Editörün Yorumu

Açık söylemek gerekirse YouTube’un kullanıcıları platformda daha uzun süre tutmak için tam ekran deneyimi sunacak olmasına pek şaşırmadım. Shorts arayüzündeki beğeni, yorum ve paylaşım gibi bileşenlerin kaldırılması ilk bakışta küçük bir değişiklik gibi görünse de çok daha akıcı ve zamanın nasıl geçtiğini fark etmenin zorlaşacağı bir deneyim sunacaktır. Özellikle TikTok ve Instagram’ın kısa video tarafındaki başarısı düşünüldüğünde YouTube’un da benzer bir yola yönelmesi gayet normal görünüyor.

Ben bir sosyal medya bağımlısı olduğumu düşünmüyorum. Hatta günlük sosyal medya kullanım sürem muhtemelen yarım saati bile geçmiyordur. Onu da genellikle ülke gündemini takip etmek için kullanıyorum. Ancak kısa video bağımlılığı yaşayan kullanıcılar açısından bakıldığında YouTube’un tam ekran modunun pek de olumlu sonuçlar doğurmayacağı neredeyse kesin.