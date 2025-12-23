Beklenen İndirim Pompaya Yansıdı Mı? 23 Aralık 2025 Güncel Benzin, Motorin, LPG Fiyatları!

Son günlerde arka arkaya yaşanan indirimlerin ardından pek çok kişi güncel akaryakıt fiyatlarını takibe aldı. Bu kapsamda borsa ve kurlarda yaşanan dalgalanmalar bir yandan da brent petrol fiyatlarındaki değişimler geçtiğimiz günlerde pompa fiyatlarına da yansımıştı. Peki 23 Aralık 2025 Salı günü itibarıyla pompa fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşandı mı? İşte detaylar...

23 Aralık 2025 Güncel Benzin, Motorin, LPG Fiyatları

Akaryakıt fiyatları, araç sahiplerinin gündemindeki yerini korurken 23 Aralık 2025 Pazartesi günü itibarıyla benzinde herhangi bir indirim ya da zam uygulanmadı. Fiyatlar, önceki gün oluşan pompa seviyelerinde sabit kaldı.

Bu noktada tüketiciler merakla fiyat listelerini kontrol etmeye devam ediyor zira bu hafta benzine arka arkaya 2 defa indirim geldi. Geçtğimiz haftaysa motorinde 2 TL indirim yapıldı. Direkt olarak pompaya yansıyan bu indirimler aslında brent petrol cephesinde yaşanan ciddi dalgalanmalardan kaynaklıyor.

Tüm bunların yanında brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar devam etmekte. Bu da tüketicileri 3. bir indirim daha olacak mı düşüncesine iterken devam eden seyir incelendiğinde akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim gelmesi muhtemel gözüküyor.

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 51,78 TL/lt

Motorin: 53,18 TL/lt

LPG: 46,55 TL/lt

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 51,61 TL/lt

Motorin: 53,01 TL/lt

LPG: 46,54 TL/lt

Ankara

Benzin: 52,63 TL/lt

Motorin: 54,19 TL/lt

LPG: 45,18 TL/lt

İzmir