AMD'nin Ryzen 10000 Serisi Threadripper Kadar Güçlü Ama Ucuz Olacak

AMD, yeni nesil Ryzen işlemci modellerini tanıtmak için adeta gün sayıyor. Durum böyleyken Ryzen 10000 serisi olarak bilinen yeni CPU'larla ilgili sızıntılar da her geçen gün artıyor. Ortaya çıkan son iddialara göre Zen 6 mimarisi yalnızca çekirdek hızını artırmakla kalmayacak. AM5 uyumluluğu korunmasına rağmen çekirdek sayısı da neredeyse iki katına çıkacak.

Ryzen 10000 Serisinde Kaç Çekirdek Olacak?

Sızdırılan bilgilere göre "Olympic Ridge" kod adıyla geliştirilen Zen 6 mimarili Ryzen 10000 serisi, toplam yedi farklı modelden oluşacak. Giriş seviyesi işlemcilerde 6 ve 8 çekirdekli seçenekler bulunurken, daha üst modellerde iki chiplet bir araya getirilerek 16, 20 ve 24 çekirdekli seçenekler sunulacak. Bilmeyenler için AMD, işlemcilerini tek bir büyük çip olarak değil "CCD" adı verilen küçük chiplet'leri yan yana getirerek üretiyor. Bunu adeta bir LEGO seti gibi düşünebilirsiniz.

Her bir parça bağımsız üretiliyor ve sonra birleştiriliyor. Bu yöntem hem üretim maliyetini düşürüyor hem de esneklik sağlıyor. Zen 5'e kadar her CCD'nin içine 8 çekirdek sığıyordu. Yani 16 çekirdekli bir işlemci yapmak istiyorsanız iki CCD yan yana koyuyordunuz. Daha fazlasına çıkmak için üç veya dört CCD kullanmanız gerekiyordu ki bu da hem maliyeti artırıyor hem de üretim sürecini zorlaştırıyordu. AMD tam da bu nedenle masaüstü işlemci modellerini hep 16 çekirdekle sınırlı tuttu.

Zen 6 ile her CCD'nin kapasitesi 8'den 12'ye çıkıyor. Bu sayede iki CCD yan yana geldiğinde 12+12, yani 24 çekirdek elde ediliyor. Üçüncü bir parçaya gerek kalmadan, sadece mevcut iki chiplet düzeniyle çekirdek sayısı yüzde elli artmış oluyor. Önbellek tarafında da tablo benzer şekilde ilerliyor. Her CCD'de 48 MB L3 önbellek bulunacağı söyleniyor. İki CCD bir araya gelince bu rakam 96 MB'a ulaşıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, en güçlü AMD işlemcilerden biri olan Ryzen 9 9950X'te bu sayı 64 MB.

Çekirdek Artışı Performansa Etki Edecek mi?

Eğer yayıncılık, vidoe kurgulama, 3D animasyon ve yapay zeka gibi işlemciyi gerçekten zorlayan işlerle uğraşıyorsanız, 16 çekirdekten 24 çekirdeğe geçmek sizin için ciddi bir fark yaratabilir. Bu tarz ağır işlerde performans neredeyse çekirdek sayısıyla aynı oranda artıyor. Ancak iş oyunlara ve günlük kullanıma geldiğinde çekirdek sayısındakia artış kullanıcıları ilgilendirmiyor. Bu alanda asıl fark yaratan detay ise L3 önbellek.

64 MB'tan 96 MB'a çıkan kapasite, işlemcinin yavaş olan RAM'e başvurmak yerine veriyi kendi içinde hazır tutmasını sağlıyor. Bu ekstra önbelleğin faydasını da en çok oyunlarda görebilirsiniz. Peki bu gerçekten bir ilk mi? Teknik olarak hayır. AMD'nin Threadripper serisinde 24 çekirdekli işlemciler zaten mevcuttu.

2019'da piyasaya çıkan Ryzen Threadripper 3960X bunun en bilinen örneği. Ancak Threadripper, sıradan kullanıcılar için tasarlanmış bir ürün değildi ve daha çok profesyonel kullanıcılara hitap ediyordu. Ryzen 10000 serisiyle birlikte 24 çekirdek, ilk kez gerçek anlamda kullanıcıların bilgisayarlarına geliyor. "İlk kez" vurgusu da tam olarak buradan geliyor.

AM5 Anakartlar Uyumlu Olacak Mı?

Yeni serinin mevcut AM5 anakartlarla uyumlu geleceğinin de altını çizmek gerek. Intel'in aksine AMD, uzun süredir yeni nesil ürünlerde geriye dönük ekran kartı uyumluluğu sunuyor. Bu da kullanıcıların her yeni işlemci ile birlikte yeni anakart alma sorununu ortadan kaldırıyor. Yine de Intel cephesi de boş durmuyor.

Nova Lake'in 52 çekirdeğe kadar çıkabileceğine dair söylentiler var. Bu rakamın yanında AMD'nin 24 çekirdeği oldukçöa mütevazı kalıyor. Ancak ama asıl belirleyici olan çekirdek sayısı değil IPC artışı ve performansı olacak. Onu da ancak her iki platform resmen çıktığında görebileceğiz.