Microsoft 20 Yıl Sonra Windows Kullanıcılarını Dinledi Ama Yine Yanlış Anladı

Microsoft, Windows 11'e kullanıcıalrın kafasını karıştıracak yeni bir "özellik" ekledi. Kullanıcılar artık Chrome gibi tarayıcıları açmak ya da bilgisayarlarına bir program kurmak zorunda kalmadan internet hız testi yapabilecek. Ancak bu özellik pek de hayal ettiğiniz gbi çalışmıyor.

Windows 11'in İnternet Hız Testi Özelliği Nasıl Çalışacak?

Windows kullanıcıları uzun süredir işletim sistemine entegre edilmiş bir internet hız testi özelliği için Microsoft'a yalvarıyor. Şirket ise yaklaşık 20 yıldır kullanıcıların bu talebini görmezden geliyor. Ya da en azından yakın zamana kadar geliyord. Teknoloji devi bir süre önce Windows 11'e hız testi özelliği eklemek için kolları sıvadı. Söz konusu özellik uzun bir bekleyişin ardından 26100.7918 ve 26200.7918 numaralı Insider sürümlerinde ortaya çıktı.

Ancak yukarıda da belirttiğimiz üzere bu özellik pek de hayal ettiğiniz gibi çalışmıyor. Pek çoğumuz Windows 11'e entegre edilmiş bir hız testi hayal ettiğinde işletim sistemi ile yüklü gelen bir program ya dahızıca erişebileceğimiz bir araç hayal ediyor. Microsoft'un sunduğu ise bundan çok daha farklı. Çok yakında tüm Windows 11 kullanıcılarına sunulacak olan özellik, ağ simgesine sağ tıkladığında ya da Wi-Fi hızlı ayarlarını açtığında "Hız testi yap" seçeneği ile karşınıza çıkıyor.

Buraya kadar her şey normal. Asıl ilginç olann ise Hız testi yap seçeneğine tıkladığınızda açılan şeyin bir hız testi aracı değil, varsayılan internet tarayıcınız olması. Söz konusu tıklama sizi önce Bing'e oradan da Ookla'nın Speedtest arayüzüne yönlendiriyor ve bir hız testi başlatıyor. Yani hız testini yine Ookla'nın servisi üzerinden yapıyorsunuz. Windows'un size kazandırdığı tek şey ise birkaç tıklama. Muhtemelen bunun basit bir özellik olduğunu ve pek de önemli olmadığını düşünüyorsunuz.

Aslında bir noktaya kadar haklısınız. Bu gerçekten de eskisi kadar önemli olmayan basit bir özellik. Günümüzde pek çoğumuz artık hız testi yapma ihtiyacı bile duymuyoruz. Ne yazık ki sorun bu değil. Windows'un temel problemi, işletim sisteminin neredeyse 10 yıldır yerine sayması. Örneğin bir Mac kullanıcısı olan ben, Windows'a pek de aşina değilim. Ancak bugün bile Windows 11'i açtığımda hiçbir problem yaşamıyorum. Neden mi? Çünkü bu 2015'te çıkan Windows 10'un sadece cilalanmış daha modern görünen bir versiyonu.

Bahsettiğim şey yazılım gibi teknik konular değil. Neredeyse her menü ve her ayar 10 yıl önce çıkan Windows sürümlerinin neredeyse aynısı. Yeni özelliklerin sayısı yok denecek kadar az ve ne zaman bir Windows güncellemesi yayınlansa yarardan çok zarara neden oluyor. Statcounter'ın verilerine göre dünya üzerindeki bilgisayarların yüzde 67,70'inde Windows işletim sistemi kullanılıyor. Yine bunların yüzde 62,16'sı Windows 11 kullanıyor. Microsoft ise bu kitleyi kızdırmak dışında pek de bir şey yapmıyor.