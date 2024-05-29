Sadece 250 Adet Üretilecek Yeni Audi RS4 Geliyor: Fiyatı Dudak Uçuklatıyor!

Audi, sevilen modeli RS4 Avant'ın 25. yılını kutlamak için sınırlı sayıda üretilen yeni bir özel sürümle karşımıza çıkıyor. Özel sürüm sadece farklı renk seçeneğiyle değil, oldukça önemli yükseltmelerle birlikte geliyor.

Audi RS4 Avant Edititon, rakibi olan BMW M3 Touring 3.0 litrelik altı motor, 510 bg ve 650 Nm ile bir adım önde olsa da 2.9 litrelik çift turbo, 470 ve 650 Nm ile rakibinin hemen arkasından yola çıkıyor.

Audi RS4 Avant Edition Özellikleri ve Fiyatı

100 km/s hıza sadece 3.7 saniyede ulaştığı söylenen yenilenmiş modelin, standart sürümden 0.4 saniye ve RS4 Avant Competition modelinden 0.2 saniye daha hızlı bir donanıma yükseldiğini görüyoruz.

25 yıla özel olarak tasarlanan ve geliştirilen araba modelinin rakibi M3 Touring aynı hıza 3.6 saniyede ulaşabiliyor. Arada yok denecek kadar fark olması da hız konusunda iki ürünü de hemen hemen aynı stadarda taşıyor.

Maksimum 300km/s hıza kadar yükselebilen RS4 Avant Edition, normal model ile karşılaştırılğında 1 cm kadar daha alçak bir süspansiyon kurulumuna sahip. Haziran ayından itibaren sadece Avrupa'da satışa çıkacak olan model sadece 250 adet üretilecek.

Imola Sarısı haricinde Nardo Grisi ve Mythos Siyahı renk seçenekleriyle de gelecek olan Audi RS Avant Edition fiyatı 142.905 euro olacak. Bu da Türkiye'deki güncel kura bakıldığı zaman hemen hemen 5 milyon TL'ye yakın bir fiyat çıkıyor.