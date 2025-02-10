2K Oyunlarında %90'a Varan İndirim! Ucuz Mafia Serisi ve Dahası
2K oyunları için yüzde 90'a varan indirim kampanyası başladı. Peki, kampanya kapsamında indirime giren oyunların fiyatı ne kadar oldu?
Steam, 2K oyunları için bir indirim kampanyası başlattı. Başlatılan kampanya ile birlikte Mafia Trilogy, BioShock: The Collection, Marvel's Midnight Suns Legendary Edition Satın ve daha pek çok oyunun fiyatı düştü. Kampanya 20 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.
Yüzde 80 oranında indirime giren Mafia: Definitive Edition 39,99 dolardan (1.439 TL) 7,99 dolara (287 TL) düştü. 1930'lu yıllarda geçen oyun, istemeden suç dünyasına dahil olan Tommy Angelo'nun maceralarını konu alıyor.
Mafia II: Definitive Edition ise yüzde 75 oranında indirime girdi. Babasının borçlarını ödemek için mafyaya bulaşan Vito Scaletta'nın hikâyesini konu alan oyunun fiyatı 29,99 dolardan (1.079 TL) 7,49 dolara (269 TL) düştü.
1968 yılında geçen ve Lincoln Clay'in maceralarını konu alan Mafia III: Definitive Edition yüzde 75 indirim ile birlikte 29,99 dolardan (1.079 TL) 7,49 dolara (269 TL) düştü. Üç oyunun Definitive isimli sürümünü içeren Mafia Trilogy ise yüzde 77 indirim ile 64,98 dolardan (2.339 TL) 14,93 dolara (537 TL) düştü.
BioShock ve BioShock 2 oyunlarının remastered sürümlerini, BioShock Infinite isimli oyunu ve üç farklı DLC'yi içeren BioShock: The Collection yüzde 80 oranında indirime girdi. Bu paketin fiyatı 59,99 dolardan (2.159 TL) 11,99 dolara (431 TL) düştü.
İndirime Giren 2K Oyunları
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Borderlands: The Pre-Sequel
|39,99 dolar
|3,99 dolar
|%90
|Borderlands 3
|59,99 dolar
|5,99 dolar
|%90
|Borderlands 2
|19,99 dolar
|4,99 dolar
|%75
|Borderlands 2 Game of the Year
|39,99 dolar
|7,99 dolar
|%80
|Mafia: Definitive Edition
|39,99 dolar
|7,99 dolar
|%80
|Mafia II: Definitive Edition
|29,99 dolar
|7,49 dolar
|%75
|Mafia III: Definitive Edition
|29,99 dolar
|7,49 dolar
|%75
|Mafia Trilogy
|64,98 dolar
|14,93 dolar
|%77
|BioShock: The Collection
|59,99 dolar
|11,99 dolar
|%80
|BioShock Remastered
|19,99 dolar
|4,99 dolar
|%75
|BioShock 2 Remastered
|19,99 dolar
|2,99 dolar
|%85
|BioShock Infinite
|29,99 dolar
|7,49 dolar
|%75
|Marvel's Midnight Suns Legendary Edition Satın
|99,99 dolar
|19,99 dolar
|%80
|WWE 2K24
|59,99 dolar
|14,99 dolar
|%75
|NBA 2K25
|69,99 dolar
|23,09 dolar
|%67
|Risk of Rain 2
|12,49 dolar
|4,12 dolar
|%67
|Tiny Tina's Wonderlands
|59,99 dolar
|11,99 dolar
|%80
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