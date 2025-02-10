2K Oyunlarında %90'a Varan İndirim! Ucuz Mafia Serisi ve Dahası

Steam, 2K oyunları için bir indirim kampanyası başlattı. Başlatılan kampanya ile birlikte Mafia Trilogy, BioShock: The Collection, Marvel's Midnight Suns Legendary Edition Satın ve daha pek çok oyunun fiyatı düştü. Kampanya 20 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

Yüzde 80 oranında indirime giren Mafia: Definitive Edition 39,99 dolardan (1.439 TL) 7,99 dolara (287 TL) düştü. 1930'lu yıllarda geçen oyun, istemeden suç dünyasına dahil olan Tommy Angelo'nun maceralarını konu alıyor.

Mafia II: Definitive Edition ise yüzde 75 oranında indirime girdi. Babasının borçlarını ödemek için mafyaya bulaşan Vito Scaletta'nın hikâyesini konu alan oyunun fiyatı 29,99 dolardan (1.079 TL) 7,49 dolara (269 TL) düştü.

1968 yılında geçen ve Lincoln Clay'in maceralarını konu alan Mafia III: Definitive Edition yüzde 75 indirim ile birlikte 29,99 dolardan (1.079 TL) 7,49 dolara (269 TL) düştü. Üç oyunun Definitive isimli sürümünü içeren Mafia Trilogy ise yüzde 77 indirim ile 64,98 dolardan (2.339 TL) 14,93 dolara (537 TL) düştü.

BioShock ve BioShock 2 oyunlarının remastered sürümlerini, BioShock Infinite isimli oyunu ve üç farklı DLC'yi içeren BioShock: The Collection yüzde 80 oranında indirime girdi. Bu paketin fiyatı 59,99 dolardan (2.159 TL) 11,99 dolara (431 TL) düştü.

İndirime Giren 2K Oyunları

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı Borderlands: The Pre-Sequel 39,99 dolar 3,99 dolar %90 Borderlands 3 59,99 dolar 5,99 dolar %90 Borderlands 2 19,99 dolar 4,99 dolar %75 Borderlands 2 Game of the Year 39,99 dolar 7,99 dolar %80 Mafia: Definitive Edition 39,99 dolar 7,99 dolar %80 Mafia II: Definitive Edition 29,99 dolar 7,49 dolar %75 Mafia III: Definitive Edition 29,99 dolar 7,49 dolar %75 Mafia Trilogy 64,98 dolar 14,93 dolar %77 BioShock: The Collection 59,99 dolar 11,99 dolar %80 BioShock Remastered 19,99 dolar 4,99 dolar %75 BioShock 2 Remastered 19,99 dolar 2,99 dolar %85 BioShock Infinite 29,99 dolar 7,49 dolar %75 Marvel's Midnight Suns Legendary Edition Satın 99,99 dolar 19,99 dolar %80 WWE 2K24 59,99 dolar 14,99 dolar %75 NBA 2K25 69,99 dolar 23,09 dolar %67 Risk of Rain 2 12,49 dolar 4,12 dolar %67 Tiny Tina's Wonderlands 59,99 dolar 11,99 dolar %80

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