BioShock Infinite
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 19.53 GB
- Üretici Irrational Games
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BioShock Infinite ile bulutların üstüne çıkın. Uçan bir şehir olan Columbia’yı keşfedin ve maceralara atılın.
Irrational Games tarafından geliştirilen ve 2K tarafından yayınlanan BioShock Infinite 2013 yılında yayınlandı. BioShock serisinin üçüncü oyunu olan bu yapım ilk 2 oyundan epey farklıdır. İlk 2 oyunda denizlerin altındaki bir şehir olan Rapture’daydık. Şimdi ise Columbia ismindeki bir uçan şehirdeyiz.
1912 yılında geçen bu oyunda amacımız genç bir kadın olan Elizabeth'i kurtarmak. Elizabeth hapsedilmiş ve özel güçlere sahip bir karakterdir.
Columbia, bir zamanlar Amerikan hükümetinin gizli bir projesi olarak başlamış ancak daha sonra bağımsız bir topluluk haline gelmiştir. Biz de bu şehirde dolaşarak, Elizabeth’i kurtarmak için maceradan maceraya koşan Booker DeWitt isimli bir dedektifi canlandırıyoruz.
Bioshock Infinite Türkçe Yama Nasıl Yapılır?
Hikayeli FPS oyunları denildiği zaman akıllara gelen ilk serilerden biri olan Bioshock, tek kişilik oyunları sevenleri mest edecek 3 oyun yayınladı.
BioShock Infinite İndir
BioShock Infinite indirin ve bulutların üzerine çıkın. Benzersiz bir hikayeyi deneyimleyin ve ilgi çekici NPC’ler ile tanışın.
BioShock Infinite Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows Vista Service Pack 2 32-bit
- İşlemci: Intel Core 2 DUO 2,4 GHz / AMD Athlon X2 2,7 GHz
- Bellek: 2 GB
- Depolama Alanı: 20 GB boş
- Ekran Kartı: DirectX10 Uyumlu ATI Radeon HD 3870 / NVIDIA 8800 GT / Intel HD 3000 tümleşik grafikler
- Ekran Kartı Belleği: 512 MB
- Ses: DirectX Uyumlu
Benzersiz bir dünya
İlgi çekici hikaye
İyi yazılmış senaryo
Unutulmaz NPC`ler
Akıcı oynanış