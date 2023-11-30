BioShock Infinite ile bulutların üstüne çıkın. Uçan bir şehir olan Columbia’yı keşfedin ve maceralara atılın.

Kemal Tavus - 33 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Irrational Games tarafından geliştirilen ve 2K tarafından yayınlanan BioShock Infinite 2013 yılında yayınlandı. BioShock serisinin üçüncü oyunu olan bu yapım ilk 2 oyundan epey farklıdır. İlk 2 oyunda denizlerin altındaki bir şehir olan Rapture’daydık. Şimdi ise Columbia ismindeki bir uçan şehirdeyiz.

1912 yılında geçen bu oyunda amacımız genç bir kadın olan Elizabeth'i kurtarmak. Elizabeth hapsedilmiş ve özel güçlere sahip bir karakterdir.

Columbia, bir zamanlar Amerikan hükümetinin gizli bir projesi olarak başlamış ancak daha sonra bağımsız bir topluluk haline gelmiştir. Biz de bu şehirde dolaşarak, Elizabeth’i kurtarmak için maceradan maceraya koşan Booker DeWitt isimli bir dedektifi canlandırıyoruz.

BioShock Infinite İndir

BioShock Infinite indirin ve bulutların üzerine çıkın. Benzersiz bir hikayeyi deneyimleyin ve ilgi çekici NPC’ler ile tanışın.

BioShock Infinite Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows Vista Service Pack 2 32-bit

: Windows Vista Service Pack 2 32-bit İşlemci : Intel Core 2 DUO 2,4 GHz / AMD Athlon X2 2,7 GHz

: Intel Core 2 DUO 2,4 GHz / AMD Athlon X2 2,7 GHz Bellek : 2 GB

: 2 GB Depolama Alanı : 20 GB boş

: 20 GB boş Ekran Kartı : DirectX10 Uyumlu ATI Radeon HD 3870 / NVIDIA 8800 GT / Intel HD 3000 tümleşik grafikler

: DirectX10 Uyumlu ATI Radeon HD 3870 / NVIDIA 8800 GT / Intel HD 3000 tümleşik grafikler Ekran Kartı Belleği : 512 MB

: 512 MB Ses: DirectX Uyumlu