Riot Games'in Yeni Dövüş Oyunu 2XKO Alfa Süreci Başlıyor: Nasıl Kayıt Olunur?

Riot Games'in uzunca süredir üzerinde çalıştığı yeni dövüş oyunu 2XKO, geçtiğimiz aylarda ilk kez resmî olarak gün yüzüne çıkmıştı. Bugün ise şirket, çok yakında alfa testlerinin başlayacağını ve kayıtların açıldığını duyurdu.

2024 yılı içerisinde sayısız dövüş oyunu gördük ve bu tür için gerçekten iddialı bir yılı yarılamış durumdayız. Riot Games de bu furyaya katılacak son isim olacak ve 2XKO ile şirket diğer oyunlarında yakaladığı başarıyı yakalamak istiyor.

2XKO'nun alfa test süreci PC, PlayStation 5 ve Xbox Series S/X platformlarında gerçekleşecek. Duyuru, Riot Games'in sosyal medya hesapları üzerinden bir video ile gerçekleşti.

new champ mentioned. learn more about alpha lab playtests from @sajam + our devs



sign up here: https://t.co/xiqefBG8wl pic.twitter.com/TpaXmAQsgk