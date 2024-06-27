Riot Games'in Yeni Dövüş Oyunu 2XKO Alfa Süreci Başlıyor: Nasıl Kayıt Olunur?

Riot Games'in uzunca süredir üzerinde çalıştığı yeni dövüş oyunu 2XKO, geçtiğimiz aylarda ilk kez resmî olarak gün yüzüne çıkmıştı. Bugün ise şirket, çok yakında alfa testlerinin başlayacağını ve kayıtların açıldığını duyurdu.

2024 yılı içerisinde sayısız dövüş oyunu gördük ve bu tür için gerçekten iddialı bir yılı yarılamış durumdayız. Riot Games de bu furyaya katılacak son isim olacak ve 2XKO ile şirket diğer oyunlarında yakaladığı başarıyı yakalamak istiyor.

2XKO'nun alfa test süreci PC, PlayStation 5 ve Xbox Series S/X platformlarında gerçekleşecek. Duyuru, Riot Games'in sosyal medya hesapları üzerinden bir video ile gerçekleşti.

new champ mentioned. learn more about alpha lab playtests from @sajam + our devs



sign up here: https://t.co/xiqefBG8wl pic.twitter.com/TpaXmAQsgk — 2XKO (@Play2XKO) June 26, 2024

"Birçok testin ilki" olacak olan bu alfa testi, alfaya erişim sağlayanlara aynı zamanda bir arkadaşıyla paylaşmaları için tek bir davet kodu sunacak. Alfa sürecinde hem yerel oyun hem de çevrim içi oyun mevcut olacak.

2XKO Alfa Testine Nasıl Kayıt Olunur?

8-19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan 2XKO alfa test sürecine katılmak oldukça basit.

Buradaki linkten Riot Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan soruları yanıtlamanız yeterli olacak. Riot Games eğer sizi uygun gördüyse davet için mail adresinizden ulaşacak.

Peki sizin 2XKO'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.