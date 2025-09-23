Riot Games'in Ücretsiz Dövüş Oyunu İçin Tarih Verildi!

League of Legends'ın geliştiricisinin yeni oyunu 2XKO, geçtiğimiz haftalarda kapalı beta sürecine girmişti. Oyunculara oyun çıkmadan önce denemeleri ve hataları bildirmeleri için başlatılan bu beta süreci yakında sona erecek ve hemen ardından yeni dövüş oyunu erken erişime açılacak.

2XKO'nun Erken Erişim Tarihi Belli Oldu

Riot Games'in yeni oyunu 2XKO ile ilgili önemli bir gelişme paylaşıldı. MOBA türünün en popüler oyunlarından League of Legends'ın öne çıkan karakterlerini içerecek oyun, çok yakında oyuncularla buluşacak. Görünüşe göre geliştirici, oyuncuları daha fazla bekletmemek için kapalı beta sürecini erkenden sonlandırıyor.

En iyi dövüş oyunları arasına katılacak olan 2XKO, 7 Ekim'de resmen erken erişime açılacak. Bu aynı zamanda kapalı beta sürecinin de sona ereceği anlamına geliyor. O gün geldiğinde oyunun tüm özelliklerini içeren versiyonu yayınlanacak. Bu sürümde tam sezon içeriği ve kombo denemeleri gibi birkaç özellik olacak.

Şirket, bu sürecin Battle Pass ve dereceli sistemlerini ayarlamak, bazı dengeleme düzenlemeleri için değerlendirileceğini ifade etti. Erken erişimden itibaren içerik sıfırlaması yapılmayacağı da aktarılan bilgiler arasında yer alıyor. Yani 7 Ekim'den sonra kazandığınız her şey sizde kalacak. Herhangi bir şekilde geri alınması mümkün olmayacak.

League of Legends'ta olduğu gibi bu oyunda da sezonlar olacak. İlk sezon, erken erişimle birlikte başlayacak. Her sezonla yeni bir şampiyon eklenecek. Bununla birlikte dereceli sisteminin sıfırlanması, Battle Pass gibi çok önemli özellikler olacak. Bu da LoL hayranları için League of Legends'tan sonra en eğlenceli ikinci oyunun yolda olduğu anlamına geliyor.

Kapalı beta hakkında notlarını paylaşan Riot Games, Vi ile Blitzcrank'e yoğun ilgi olduğunu söyledi. Dünyanın dört bir yanında bir sürü topluluk turnuvası düzenlendiğini ifade eden Riot, kapalı beta ile ilk kez çevrim içi oynama özelliğinin geniş çaplı olarak hayata geçirildiğini belirtti. Aktarılanlara göre şu anda eşleştirme sistemi iyileştiriliyor, hatalar düzeltiliyor.