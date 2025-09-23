En Çok Satılan Oyunlar Açıklandı! Türkçe Destekli Zombi Oyunu Zirvede

SteamDB tarafından yayınlanan yeni listeyle birlikte Steam'de en çok satılan oyunlar açıklığa kavuştu. 16-23 Eylül tarihlerini kapsayan listeye göre Steam oyuncularının odak noktasında Türkçe desteğine sahip zombi oyunu yer aldı. Sadece 5 gün önce piyasaya sürülmesi ise oyuncular arasında ne kadar çabuk benimsendiğini gösterdi.

Steam'de En Çok Satılan Oyunlar (16-23 Eylül 2025)

Techland tarafından geliştirilen ve yayınlanan Dying Light: The Beast, geçtiğimiz haftanın en çok satılan oyunları arasında ilk sırada yer aldı. 18 Eylül'de yayınlanan oyun, açık dünya, aksiyon, zombi ve parkur türlerini bir araya getirerek oyunculara inanılmaz anlar yaşatıyor. İlk 5 gün içindeki başarısından da tahmin edilebileceği üzere "son derece olumlu" incelemeye sahip.

EA tarafından geliştirilen ve yayınlanan EA SPORTS FC 26, henüz piyasaya sürülmemesine rağmen en çok satılan ikinci oyun oldu. Ön sipariş rekoru kıran oyun, şu anda en çok beklenen oyunlar arasında yer alıyor. 26 Eylül'de piyasaya sürülecek EA SPORTS FC 26'yı çıkar çıkmaz oynamak isteyen pek çok oyuncu bulunuyor.

Gearbox Software tarafından geliştirilen ve 2K tarafından yayınlanan Borderlands 4, üçüncü sırada konumlandı. 11 Eylül'de piyasaya sürülen oyun, looter shooter türünün en iyi örneklerinden biri olarak görülüyor. İnanılmaz bir hareketlilik içeriyor ve bir anlığına bile sıkılmanıza izin vermiyor. Görsellik açısından da zirvede olduğu söylenebilir.

Listenin dördüncü sırasına Jump Space yerleşti. Keepsake Games tarafından geliştirilen oyun, en iyi uzay oyunları arasında yer alıyor. Bir uzay gemisinde başladığımız oyunda ilerleyerek keşif yapıyor ve çeşitli görevleri yerine getiriyoruz. Oyunda eğlenmenizi sağlayacak birçok etkileşim yolu da mevcut.

CD Projekt RED tarafından yayınlanan Cyberpunk 2077, listenin beşinci sırasında yer aldı. Cyberpunk oyunları arasında öne çıkan bu oyun, ilk olarak 10 Aralık 2020 tarihinde piyasaya sürüldü. Her ne kadar ilk çıkışında oyundaki sorunlardan dolayı eleştirilerin hedefi hâline gelmiş olsa da yayınlanan güncellemelerle beraber oyuncuların yeniden ilgisini üzerinde toplamış görünüyor.