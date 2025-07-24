Riot'tan Ücretsiz Dövüş Oyunu Geliyor! LoL'deki Şampiyonlar Olacak

Riot Games'in yeni oyunu 2XKO ile ilgili heyecan verici bir duyuru yapıldı. MOBA türünün başarılı bir örneği olan League of Legends'taki şampiyonların yer alacağı 2XKO'nun kapalı beta tarihi duyuruldu. Ayrıca bir tanıtım videosu da paylaşıldı.

LoL Evreninde Geçen Dövüş Oyunu 2XKO'nun Kapalı Beta Tarihi

Riot Games tarafından geliştirilen 2XKO'nun kapalı beta süreci 9 Eylül 2025 tarihinde başlayacak. Oyunu çıkmadan oynamak istiyorsanız 2XKO'nun sitesinde yer alan kapalı beta sayfasını ziyaret edin ve "Register" butonuna tıklayıp kayıt işlemini tamamlayın.

En iyi dövüş oyunları arasına katılmaya hazırlanan 2XKO'nun kapalı betası yalnızca PC platformu üzerinden yapılacak. Eğer isterseniz PC'deki tüm ilerlemenizi sorunsuz bir şekilde konsola aktarabileceksiniz.

Ücretsiz olarak sunulacak oyunda Ahri, Braum, Darius, Ekko, Illaoi, Jinx, Yasuo ve Vi dahil çeşitli şampiyonlar yer alacak. Oyun çıktıktan sonra güncellemeler ile yeni karakterlerin ekleneceği tahmin ediliyor.

2XKO Fragmanı

Oyunun YouTube kanalı üzerinden bir video paylaşıldı. 1 dakika 33 saniye uzunluğundaki video, oyunda Vi isimli şampiyonun da yer alacağını gösteriyor.

Riot'un Dövüş Oyunu 2XKO Ne Zaman Çıkacak?

2v2 takım tabanlı dövüş oyunu 2XKO'nun 2025 yılında çıkması bekleniyor. Tam tarih henüz açıklanmadı.