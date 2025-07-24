Xbox'ın Efsane Oyunu PS5'te Rakiplerine Fark Attı! Kimse Beklemiyordu

Yarış türünün başarılı bir örneği olan Forza Horizon 5 2021 yılının kasım ayında PC, Xbox One ve Xbox Series X/S platformları için satışa sunuldu. Popüler oyun 2025 yılının nisan ayında ise PlayStation 5'e (PS5) geldi. Oyun PS5'te büyük bir başarının altına imza attı.

Forza Horizon 5, PS5'te En Çok Satılan Oyun Oldu

En iyi yarış oyunları arasında yer alan Forza Horizon 5, 2025 yılında Playstation 5'te en çok satılan oyun olarak önemli bir başarı elde etti. Bu, oyunun PS5'e gelmesinin çok doğru bir karar olduğunu gözler önüne serdi.

Alinea Analytics tarafından paylaşılan bilgilere göre popüler yarış oyunu 21 Temmuz itibarıyla PS5'te 3 milyonu aşkın satış adedine ulaştı. İkinci sırada ise RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Monster Hunter Wilds konumlandı. Bu oyunun PS5'te 2.9 milyon adet satıldığı açıklandı.

Ubisoft tarafından 20 Mart 2025 tarihinde piyasaya sürülen Assassin's Creed Shadows ise üçüncü sırada yer aldı. Açık dünya aksiyon macera oyunu PlayStation 5'te 2 milyon adet satıldı. Bu oyunu Elden Ring Nightreign ve Clair Obscur: Expedition 33 takip etti.

FromSoftware tarafından geliştirilen aksiyon RPG türündeki Elden Ring Nightreign 2025 yılının mayıs ayında satışa sunuldu. Sandfall Interactive tarafından geliştirilen sıra tabanlı RPG oyunu Clair Obscur: Expedition 33 ise 2025 yılının nisan ayında çıktı.