FDA, 3. Doz BioNTech Aşısını Tüm Yetişkinler İçin Ne Zaman Onaylayacak?

Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) 3. doz BioNTech aşısını ne zaman onaylayacağı ortaya çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre FDA, beklenen onayı çok yakında verebilir. Konuya dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

3. Doz BioNTech Aşısı Yetişkinler İçin Çok Yakında Onaylanabilir

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, geçtiğimiz hafta güçlendirici olarak da nitelendirilen üçüncü dozun tüm yetişkinler için uygulanabilmesi için FDA'dan onay istemişti. FDA'nın söz konusu başvuruyu ne zaman kabul edeceği gün yüzüne çıktı.

Aktarılan bilgilere göre FDA, Pfizer tarafından yapılan başvuruyu perşembe günü kabul edebilir. İlaç şirketi Pfizer'ın başvurusu kabul edildiği takdirde daha önce hangi aşıyı yaptırdığı bakılmaksızın tüm yetişkinler üçüncü doz BioNTech aşısı yaptırabilecek.

Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı olan 65 yaş ve üzerindeki kişiler, kronik sağlık sorunu ya da iş nedeni ile yüksek bulaşma riski ile karşı karşıyaysa üçüncü doz yaptırabiliyor. Geçtiğimiz ay FDA, daha önce Moderna veya Johnson & Johnson aşısını yaptıran kişilerin takviye dozu olarak Pfizer yaptırabileceğini belirtmişti.

Pfizer CEO'su Albert Burla, Pfizer/BioNTech aşısını ABD'de bulunan diğer iki COVID-19 aşısı olan Moderna ve Johnson & Johnson ile karşılaştırmayı reddetti ve hepsinin çok iyi aşılar olduğunu ifade etti.

FDA, geçtiğimiz haftalarda BioNTech aşısının 5-11 yaşta kullanımına onay vermişti. BioNTech ve Pfizer'ın geliştirmiş olduğu küçük çocuklara yönelik COVID-19 aşısı, 12 yaş ve üstü kişilere uygulanan dozun üçte biri kadarını oluşturuyor. İki doz alacak çocuklara aşının üç hafta ara ile uygulanması gerekiyor. New York Times tarafından aktarılan bilgilere göre alınan karar 28 milyondan fazla çocuğu ilgilendiriyor.

3. Doz BioNTech Aşısının Yan Etkileri Neler?

Enjeksiyon yapılan kolda ağrı

Yorgunluk hissi

Baş ağrısı

Hafif grip semptomları

Üçüncü doz BioNTech/Pfizer aşısında en sık görülen yan etkiler arasında yorgunluk hissi, enjeksiyon yapılan kolda ağrı ve baş ağrısı yer alıyor. Bunlara ek olarak 3. doz BioNTech aşısı uygulanan bazı kişilerde hafif grip benzeri belirtilerin de görüldüğü belirtildi. Uzmanlar, bu semptomların normal olduğunu açıkladı.