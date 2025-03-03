Bu Akşam Benzine Devasa İndirim Geliyor (3 Mart 2025 Akaryakıt Fiyatları)
4 Mart 2025 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatlarına indirimli tarife uygulanacak. İşte güncel akaryakıt fiyatları:
Akaryakıt fiyatları yeniden değişime girdi. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurunun değişmesinden ötürü rakamlar sürekli değişirken bu defa akaryakıt zammı değil indirimi geldi.
Bu gece yarısı benzine 1 lira 15 kuruşluk bir indirim gelecek. Motorin ve LPG fiyatlarında ise şimdilik bir değişiklik öngörülmüyor. Peki yeni fiyatlar nasıl olacak? İşte güncel benzin fiyatları:
Güncel Benzin Fiyatları (3 Mart 2025)
Türkiye'nin üç büyük şehrinde indirimli benzin fiyatı geçerli olacak. Buna göre pompaya yansıyacak yeni fiyatlar şöyle:
İstanbul (Avrupa Yakası)
- Benzin: 46,43 TL/LT
- Motorin: 46,58 TL/LT
- LPG: 27,59 TL/LT
İstanbul (Anadolu Yakası)
- Benzin: 46,28 TL/LT
- Motorin: 46,47 TL/LT
- LPG: 26,99 TL/LT
Ankara
- Benzin: 46,97 TL/LT
- Motorin: 47,29 TL/LT
- LPG: 27,49 TL/LT
İzmir
- Benzin: 47,35 TL/LT
- Motorin: 47,66 TL/LT
- LPG: 27,34 TL/LT
Bu 1.15 TL'lik indirim, 4 Mart 2025 Salı gününden itibaren pompaya yansıyacak.
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