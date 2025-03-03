Bu Akşam Benzine Devasa İndirim Geliyor (3 Mart 2025 Akaryakıt Fiyatları)

Akaryakıt fiyatları yeniden değişime girdi. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurunun değişmesinden ötürü rakamlar sürekli değişirken bu defa akaryakıt zammı değil indirimi geldi.

Bu gece yarısı benzine 1 lira 15 kuruşluk bir indirim gelecek. Motorin ve LPG fiyatlarında ise şimdilik bir değişiklik öngörülmüyor. Peki yeni fiyatlar nasıl olacak? İşte güncel benzin fiyatları:

Güncel Benzin Fiyatları (3 Mart 2025)

Türkiye'nin üç büyük şehrinde indirimli benzin fiyatı geçerli olacak. Buna göre pompaya yansıyacak yeni fiyatlar şöyle:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 46,43 TL/LT

Motorin: 46,58 TL/LT

LPG: 27,59 TL/LT

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 46,28 TL/LT

Motorin: 46,47 TL/LT

LPG: 26,99 TL/LT

Ankara

Benzin: 46,97 TL/LT

Motorin: 47,29 TL/LT

LPG: 27,49 TL/LT

İzmir

Benzin: 47,35 TL/LT

Motorin: 47,66 TL/LT

LPG: 27,34 TL/LT

Bu 1.15 TL'lik indirim, 4 Mart 2025 Salı gününden itibaren pompaya yansıyacak.