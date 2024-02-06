Gerçeğinden Farksız: 350 Bin LEGO Parçasından Oluşan Volvo V70!

Volvo'nun en ikonik modellerinden biri olan Volvo V70 ile 400 bin LEGO parçası kazanan David Gustafsson'un çalışması LEGO Dünyasına taşındı. İsveç'te düzenlenen LEGO yarışmasında altın madalya kazanan Gustafsson, hem küçük hem de orta çaplı modelleri yapmakta oldukça deneyimli.

Kazanmış olduğu bu ödüller ile daha fazla motive olduğunu belirten David Gustafsson, daha büyük projelere de imza atmaya yönelik çalışmaya başladı. Volvo V70'ten ilham alarak aracın tamamını LEGO parçalarıyla yapmak yerine metal bir çerçeve üzerine inşa etmiş

LEGO uzmanının, V70'in gerçek modelinde kullanılan jant ve lastikleri de kullanarak, yürüyen ve hareket eden bir maket inşa etmeyi başardığını da paylaşılan görüntülerde net bir şekilde görebiliyoruz.

Gerçeğinden Neredeyse Farksız Bir Tasarım

LEGO ile tasarlanan aracın iç alanına bakıldığında koltuk, direksiyon ve gösterge paneli gibi kısımların tamamen lisanslı LEGO parçaları ile yapıldığı görülüyor. Kapısının ve ışıklandırmalarının da LEGO ile yapıldığı tasarımda, kapıların açılıp kapandığını söylemeden geçmeyelim.

Gerçek bir arabadan farksız olan ve LEGO-Vagon olarak adlandırılan tasarım, oldukça işlevsel özelliklere de sahip. Tıpkı gerçeği gibi katlanabilir aynalar, dönen klima düğmeleri, hareket eden direksiyon ile yönlenen farlar ve hareketli vites kolu gibi detaylara kadar düşünülmüş.

Kaput altına yerleştirilen ve aracın ön tekerleklerine güç veren elektromotor bulunması, LEGO-Vagon'un hareket etmesini ve bu sayede direksiyonla yönlenebilmesine olanak sağlıyor. Teknik açıdan bakıldığında sürülebilen Volvo V70 elektrikli otomobil olarak kabul edilebilecek bir tasarımla karşı karşıyayız.

Aktarılan bilgilere göre aracın montaj süreci Göteborg'da düzenenlenen Ecar Expo'daki ziyaretçilerin de canlı izleyebileceği şekilde gerçekleşmiş. Aralık'ta düzenenlenen etkinlikten hemen sonra David Gustafsson, geçtiğimiz hafta aracın iç mekan görsellerini paylaştı.

Henüz bitmiş halini almamış olsa da 350 bin LEGO parçasının üzerinde çıkılmış durumda. Toplamda 400 bin parçalık bir kota bulunuyor ancak bunun tamamı kullanılacak mı belli değil. Aracın tamamı bittiği zaman İsveç'in belirli yerlerinde düzenlenen etkinliklerde aracın canlı bir şekilde sergileneceği de paylaşıldı.