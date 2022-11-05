36 Ülke Artan Kripto Para Hırsızlığına Karşı İş Birliği Yapacak
Son yıllarda kripto para hırsızlığının artmasına karşı ülkeler bir araya gelme kararı aldı. 36 ülke kripto para hırsızlığına karşı yazılım paylaşacak.
Geride bıraktığımız 10 yılda hayatımızda çok daha fazla yer edinen kripto paralar ve blockchain teknolojisi, her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Her sektörde olduğu gibi gelişen ve büyüyen bir market, dolandırıcıları da bünyesine çekiyor. Dünyanın önde gelen devletleri, kripto para hırsızlığını engellemek adına iş birliği yapma kararı aldı.
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Avrupa ve Asya'nın en büyük blockchain etkinliği olan Eurasia Blockchain Summit, 8-9 Ekim tarihleri arasında Tersane İstanbul'da gerçekleştirildi.
36 ülke, kripto para dolandırıcılığını engellemek adına güvenlik yazılımlarını birbiriyle paylaşacaklarını açıkladı. Kripto para hırsızlığının son günlerde milyonlarca dolarlık kayıplara dönüşmesinin bu kararda etkili olduğu düşünülüyor.
2021 Yılında 600 Milyon Saldırı Gerçekleştirildi!
Kripto paralar, doğaları sebebiyle güvenli gibi görünseler de kullanıcıların ihtiyatsız davranışları ve borsaların güvenlik açıkları, büyük hırsızlıkların yaşanmasına neden olabiliyor. Özellikle fidye yazılımların kripto para hırsızlığında önemli bir yer teşkil ettiği düşünülüyor. 2021 yılında 600 milyon saldırı gerçekleştiği açıklanmıştı.
Öte yandan çalınan kripto paraların Kuzey Kore'ye gittiği ve ülkenin nükleer füze programını fonlamak adına kullanıldığı gibi bilgiler de devletleri bir hayli endişelendiriyor. Bunun önüne geçmek isteyen 36 devlet, ABD'nin öncülüğünde The International Counter Ransomware Task Force isimli oluşumu kurdu.
Bu yapının altında ülkeler birbirleriyle güvenlik yazılımları ve fidye yazılımlarına karşı önlemleri paylaşma kararı aldı. Yeni önlemlerin kripto para hırsızlığını azaltacağı düşünülüyor.
Kuzey Kore Nükleer Programını Fonlamak İçin Kripto Paraları Kullanıyor
Kripto para borsası, her geçen gün büyümeye devam etse de birçok hırsızlık olayına şahit oluyor. Son çıkan bilgilere göre Lazarus Group adlı hacker grubunun NFT oyunu Axie Infinity üzerinden çekmeyi başardığı 600 milyon dolar değerinde çalıntı kripto para Kuzey Kore'ye aktarıldı.
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