36 Ülke Artan Kripto Para Hırsızlığına Karşı İş Birliği Yapacak

Geride bıraktığımız 10 yılda hayatımızda çok daha fazla yer edinen kripto paralar ve blockchain teknolojisi, her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Her sektörde olduğu gibi gelişen ve büyüyen bir market, dolandırıcıları da bünyesine çekiyor. Dünyanın önde gelen devletleri, kripto para hırsızlığını engellemek adına iş birliği yapma kararı aldı.

36 ülke, kripto para dolandırıcılığını engellemek adına güvenlik yazılımlarını birbiriyle paylaşacaklarını açıkladı. Kripto para hırsızlığının son günlerde milyonlarca dolarlık kayıplara dönüşmesinin bu kararda etkili olduğu düşünülüyor.

2021 Yılında 600 Milyon Saldırı Gerçekleştirildi!

Kripto paralar, doğaları sebebiyle güvenli gibi görünseler de kullanıcıların ihtiyatsız davranışları ve borsaların güvenlik açıkları, büyük hırsızlıkların yaşanmasına neden olabiliyor. Özellikle fidye yazılımların kripto para hırsızlığında önemli bir yer teşkil ettiği düşünülüyor. 2021 yılında 600 milyon saldırı gerçekleştiği açıklanmıştı.

Öte yandan çalınan kripto paraların Kuzey Kore'ye gittiği ve ülkenin nükleer füze programını fonlamak adına kullanıldığı gibi bilgiler de devletleri bir hayli endişelendiriyor. Bunun önüne geçmek isteyen 36 devlet, ABD'nin öncülüğünde The International Counter Ransomware Task Force isimli oluşumu kurdu.

Bu yapının altında ülkeler birbirleriyle güvenlik yazılımları ve fidye yazılımlarına karşı önlemleri paylaşma kararı aldı. Yeni önlemlerin kripto para hırsızlığını azaltacağı düşünülüyor.