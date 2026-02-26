36.000 Pa Emiş Güçlü Roborock Saros 20 Robot Süpürge Satışa Sunuldu

Robot süpürge teknolojileri dendiğinde akla gelen ilk markalardan biri olan Roborock, ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Şirket bu doğrultuda CES 2026'da tanıttığı yeni amiral gemisi Saro 20'yi satışa sundu. Özellikleri ve fiyatıyla pazarın en iddialı modellerinden biri olan süpürge, 36.000 Pa emiş gücü ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Roborock Saros 20 Özellikleri Neler?

Geleneksel roboto süpürgeler genelde kalın yapıları yüzünden kanepe ve yatak altlarına girmekte zorlanır. Ancak Saros 20, 7.95 cm'lik oldukça ince gövdesiyle bu sorunu kökten çözüyor. Üstelik bu ince yapıya rağmen robot süpürge, AdaptiLift Chassis 3.0 teknolojisi sayesinde 4.5 cm'ye kadar olan engelleri kolaylıkla aşabiliyor.

Performans tarafında ise Saros 20, 36.000 Pa emiş gücü sunarak halı diplerindeki ince tozlara bile şans tanımıyor. Bu yüksek emiş gücüyle bütün tozları süpüren cihaz, özellikle fırçaya dolanan saç veya evcil hayvan tüylerini çift silindirli anti-dolanma fırça sistemiyle temizleyerek sizi fırça temizliğinden kurtarıyor. Ayrıca Saros 20'nin emiş gücü ile en yakın rakibi Dreame X60 Max Ultra'ya fark attığını belirtmemiz gerek.

Tabii robot süpürgenin üstün teknik özellileri sadece süpürme kısmında değil. Cihaz, silme kısmında da karşımıza yenilikler ile geliyor. Saros 20, StarSight 2.0 navigasyon sistemi ve RBG kamerasıyla, yerdeki lekenin türünü (örneğin kahve mi çamur mu) anında algılayarak çift döner paspasının basıncını otomatik ayarlıyor. Halıya geldiğinde ise paspaslarını havaya kaldırarak, halınızın ıslanmasını engelliyor. Ayrıca, FlexiArm yan fırça donanımıyla, süpürgelikler ve ulaşılması zor köşeleri dahi atlamadan silme işlemini yapıyor.

Temizlik bittiğinde ise cihazın döndüğü yer olan RockDock istasyonu ise tam bir bakım merkezi gibi çalışıyor. İstasyon, robot süpürgenin moplarını 100 derece sıcak suyla yıkayıp, ardından 55 derece sıcak hava ile kurutarak kötü koku ve bakteri oluşumunu sıfıra indiriyor. Eğer suyla uğraşmak istemiyorsanız, Saros 20'nin doğrudan evinizin su tesisatına bağlanan bir versiyonu da mevcut.

Roborock Saros 20 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Roborock Saros 20, Almanya pazarında 1.289 Euro lansman fiyatıyla listelendi. Yakında zamanda tüm Avrupa genelinde satışa sunulacak olan cihaz, 26 Şubat - 11 Mart tarihlerinde ön siparişe açılacak. Saros 20'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı hakkında ise şirket tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak robot süpürgenin, Türkiye'de satışa sunulursa hem fiyatı hem de eklenecek vergiler ile fiyatının epey tuzlu olacağını söyleyebiliriz. Peki siz Roborock'un bu yeni ürünü hakkkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!