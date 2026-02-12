Dreame Dünyanın En İnce ve En Güçlü Robot Süpürgesini Tanıttı

Dreame, robot süpürge kullanıcılarının en büyük problemini ortadan kaldıran yeni X60 Max Ultra'yı satışa sundu. Bildiğiniz üzere pek çok modern robot süpürge, cihazın üzerindeki sensörler nedeniyle alçak mobilyaların altını süpürmekte zorlanıyor. Dreame'nin X60 Max Ultra modeli bu sorunu tamamen ortadan kaldırıyor. Markanın geliştirdiği yeni teknoloji, robotun yüksekliğini düşürerek ulaşılması en zor alanlara bile girmesini sağlıyor. Dreame'nin bu modeliyle getirdiği yenilikler bununla sınırlı değil. Peki, X60 Max Ultra başka hangi özelliklere sahip? İşte merak edilen detaylar.

Dreame X60 Max Ultra'nın Özellikleri Neler?

Dreame X60 Max Ultra Complete'i rakiplerinden ayıran en büyük özellik, geri çekilebilir sensör yapısı. Standart robot süpürgeler, tepelerindeki sensör kulesi nedeniyle genellikle 10 cm ve üzeri bir yüksekliğe sahip oluyor. Ancak X60 Max Ultra, mobilya altına gireceği zaman bu kuleyi gövdesinin içine çekerek yüksekliğini 7.95 cm'e kadar düşürebiliyor. Robot, bu sayede normalde dikey süpürgeyle eğilerek temizlemek zorunda kaldığınız alanları rahatça temizleyebiliyor.

Genellikle robot süpürgeler, inceldikçe performans kaybı yaşarlar ancak bu durum X60 Max Ultra için geçerli değil. Dreame, bu modelinde performasın sınırlarını zorlamış. Robot süpürge, tam 35.000 Pa gibi inanılmaz bir emiş gücü sunuyor. Piyasadaki üst seviye robotların 10.000-18.000 Pa seviyelerinde emiş gücü sunduklarını düşünürsek, bu değer temizlikte muazzam bir fark yaratacaktır. X60 Max Ultra'nın özellikleri sadece bunlarla sınırlı değil.

HyperStream DuoBrush isimli ikili fırça sistemiyle desteklenen robot, saç ve tüylerin dolanmasını engelleyerek, özellikle evcil hayvan sahipleri için büyük bir avantaj sunuyor. Dreame, bu modeliyle engelleri aşma konusunda da oldukça iddialı. Cihaz, FixAdapt sistemiyle, tek kademeli eşiklerde 4.5 cm'ye kadar tırmanabilirken, özel manevra kabiliyetiyle sayasinde 8.8 cm'ye varan çoklu basamak ve eşik yapılarını da aşabiliyor. Çift paspasla gelen X60 Max Ultra, paspaslama konusunda da bazı yeniliklere sahip.

Robot, temizliği yaparken MopExtend Swing teknolojisiyle paspaslarını yana doğru açarak süpürgelik dipleri gibi ulaşılması zorlu alanlara kadar ulaşım sağlayabiliyor. Ayrıca cihaz, paspas pedlerini istasyonunda 100 derece sıcaklıktaki suyla yıkayarak, bakterileri ve yağlı kirleri kolayca temizliyor. Yıkama işlemi bittikten sonra ise paspaslar sıcak hava ile kurutularak, koku ve küf oluşumu engelleniyor. Dreame, bu modelinde 280'den fazla nesneyi tanıyabilen OmniSight yapay zeka destekli kamera sistem ve LED projekterler kullanıyor.

Ek olarak robot, Proactive Light Dirt Detection teknolojisiyle, yerdeki ince toz tabakalarını veya evcil hayvan tüylerini görüp temizlik ayarlarını anlık olarak değiştiriyor. Cihazın kutu içeriğinde ise şarj istasyonu, yan fırça, ana fırça, fırça koruyucu, toz haznesi, toz haznesi filtresi, 2 adet paspas pedi ve 2 adet paspas tutucu yer alıyor.

Dreame X60 Max Ultra Fiyatı

X60 Max Ultra, ABD pazarında 1.700 dolarlık (yaklaşık 75 bin TL) fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı. Ülkemizdeki güncel döviz kurları, gümrük vergileri ve teknolojik ürünlere uygulanan ek vergiler hesaba katıldığında, cihazın Türkiye fiyatının epey yüksek olması bekliyor.