4. Nesil iPhone SE Tasarımı Ortaya Çıktı: iPhone 15 Özelliklerini Alacak!

Apple, akıllı telefon pazarındaki yerini sağlamlaştırmak için amiral gemisi olan serileri üzerinde daha yoğun çalışmaya devam ediyor. Bu yıl içerisinde tanıtılması beklenen 4. nesil iPhone SE modelinde, diğer SE modellerinden farklı bir tasarım ile karşılaşabiliriz.

iPhone fiyatlarının pahalılığını göz önünde bulundurursak, SE modelleri oldukça uygun bir fiyata satışa çıkıyor. Ayrıca kendi kitlesi olan SE modelinin ortaya çıkan yeni tasarımı, bu seriyi seven kişilerce oldukça beğenilecek gibi duruyor.

iPhone SE Dynamic Island Özelliği Alıyor

En son çıkan iPhone SE modeli 2022 yılında iPhone 14 serisi ile birlikte tanıtılmıştı. Bu yıl da yeni üyenin iPhone 16 serisi ile tanıtılması bekleniyor. Eylül ayında gerçekleştirilecek etkinlikte görme ihtimalimizin yüksek olduğu 4. nesil iPhone SE, yepyeni bir tasarıma sahip olacak.

Majin Bu isimli kaynağın haberine göre cihazın ön tarafı iPhone 15 modeliyle hemen hemen aynı olacak. Aynı zamanda görüntülere bakıldığında Dynamic Island özelliğinin de 14 ve 15 serisinden sonra SE modelinde de olması büyük bir hamle.

Arka panelde ise tek kamera olduğunu görüyoruz. Daha önce sızdırılan bilgilere göre de yine iPhone 15'teki 48 MP kamera çözünürlüğü 4. nesil iPhone SE'nin tek kamerasına gelebilir. Bir başka raporda da telefonun 2x optik yakınlaştırma sensörü ve 5.4 inç FHD + OLED ekranla tanıtılması bekleniyor.