Sermaye Piyasası Kurulu, 42 İnternet Sitesine Erişim Engeli Getirilmesini Talep Etti

Sermaye Piyasası Kurulu, ülkemizde faaliyet halindeki 42 web sitesinin kapatılması için başvuruda bulundu.

Ecem Köksal
Ecem Köksal -

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından takip altına alınan 42 internet sitesinin Türkiye'deki yerleşik kişilere yönelik olarak, internet üzerinden yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığını tespit etti. Tespitin ardından Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki sürecin başlatılmasına hükmedildi. 

Bu kapsamda 42 internet sitesine erişim engeli getirilmesi talep ediliyor.

42 Web Sitesi İçin Engelleme Talebi

Kurulun tespit ettiği internet siteleri listesi şöyle:

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