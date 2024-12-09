Sermaye Piyasası Kurulu, 42 İnternet Sitesine Erişim Engeli Getirilmesini Talep Etti

TEKNOLOJİ

Hacker'ların En Sevdiği Şifreleri Siz de Kullanıyor Olabilirsiniz! Bu Şifreleri Kırmak 1 Saniye Sürüyor

Bazı şifreler var ki kırması yalnızca an meselesi olmasına rağmen dünya çapında halen milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.