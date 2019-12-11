420 Bin TL'lik Mac Pro Sosyal Medyada Gündeme Oturdu

Apple'ın geçtiğimiz gün satışa sunduğu ve fiyatı ile yürek burkan Mac Pro modeli sosyal medyada gündem olmayı başardı. Gelin hep beraber 420 bin TL fiyata sahip olan Mac Pro'nun özelliklerine ve sosyal medyada paylaşılan tweetlere yakından bakalım.

Mac Pro Özellikleri ve Fiyatı

420 bin TL fiyat etiketine sahip olan Mac Pro, 2.5 GHz 28 çekirdekli Intel Xeon W işlemciye sahip. 768 GB (12x64 GB) DDR4 ECC RAM bellek ile gelen Mac Pro'da Her biri 2x32 GB HBM2 belleğe sahip iki adet Radeon Pro Vega II Duo ekran kartı bulunuyor. 4 TB SSD depolama alanına sahip olan Mac Pro, Apple Afterburner kart ve tekerlekli paslanmaz çelik muhafazaya sahip.

Magic Mouse 2 ve Magic Trackpad 2 ile birlikte gelen Mac Pro, Final Cut Pro X ve Logic Pro X yazılımları ile birlikte kutudan çıkmakta. Mac Pro'nun kutusunun içerisinde USB‑C - Lightning Kablosu, Güç kablosu Sayısal, Tuş Takımlı Magic Keyboard bulunuyor.

Mac Pro Fiyatı Açıklandı, Sosyal Medya Karıştı!

Mac Pro'nun 420 bin TL olduğunu duyan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Mac Pro hakkında Twitter'da atılan ilginç tweetler:

Apple Mac Pro'nun tam paket fiyatini 420.397₺ olarak açıklamış. 36 ay 0.99 faizli krediyle alınır bence fiyatı büyütmeyin gözünüzde — Yavuz Timee (@hadilanordan_7) December 10, 2019

Apple’ın dün tanıtımını yaptığı Mac Pro vergi hariç $52,199. Bununlada bitmedi eğer 4 tekeri olsun istiyorsanız $400 daha vereceksiniz. https://t.co/4YDv8KiQcr — vuralelibol🇹🇷 (@vuralelibol) December 11, 2019

Oh be istediğim Mac Pro yaklaşık 20 yılda alabiliyorum

❤️❤️❤️ pic.twitter.com/ytLFpnDSap — Tokyo Evolution (@tokyophonline) December 10, 2019