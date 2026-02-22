Sadece 1 Tane Üretildi: İşte 480 Bin TL'lik iPhone Air!

Akıllı telefonları çok daha lüks hale getirerek on binlerce dolarlık fiyat etiketleri ile satışa sunan Caviar, dikkat çeken iPhone'larına bir yenisini daha ekledi. Dubai merkezli özel cihaz üreticisi, bu kez Art Nouveau'nun süsleme dilinden ve Alphonse Mucha'nın dekoratif sanatından ilham alan bir tasarımla iPhone Air'i özelleştirdi.

Caviar Bu iPhone'dan Sadece 1 Adet Üretti!

Caviar'ın bu özel Apple iPhone Air'i; nötr tonlarda premium dana derisi arka panel, sedef kakma işlemeleri ve 24 ayar altın dekoratif unsurları barındırıyor. Tüm bu öğeler, ince gravür çalışmaları ve elle tamamlanan detaylarla taçlandırılıyor.

Daha önce özelleştirilen modeller ile benzer şekilde standart bir iPhone Air ile Caviar'ın bu modeli arasında donanımsal fark bulunmuyor. Tüm özelleştirmeler tasarımsal değişiklikleri kapsıyor. Sadece 1 adet üretilen ve 1 TB depolama alanına sahip olan bu iPhone Air'in her bir bileşeninin elle monte edildiği vurgulanıyor.

Tahmin edebileceğiniz üzere sınırlı sayıda üretilen ve altın kaplamalı bir iPhone sahibi olmak için kesenin ağzını açmak gerekiyor. Bu iPhone Air'in fiyatı 11.213 dolar (9.510 Euro) olarak belirlendi. Son dönemde Türkiye'de özelleştirilmiş iPhone kullanan birisini gördünüz mü? Yorumlara yazmayı unutmayın.