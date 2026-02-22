Apple, Telefon Pazarını Fethetti! iPhone 17 Serisi Samsung'u Üzdü

2025 yılının dördüncü çeyreğinde Avrupa'da en çok akıllı telefon satan üreticiler açıklandı. Paylaşılan tablo pazardaki rekabetin son durumunu gözler önüne serdi. Peki birinci sırada hangi firma yer aldı? İşte en çok satan akıllı telefon markaları...

Avrupa'da En Çok Satan Telefon Üreticileri

Teknoloji pazar araştırma şirketi Counterpoint tarafından paylaşılan verilere göre üç aylık dönemde en çok satan üretici, yüzde 33 pazar payıyla Apple. Zirveye adını yazdıran ABD'li şirket. 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 7 büyüme gösterdi. Bunda yeni iPhone 17 serisinin katkısı büyük.

Samsung ise yüzde 29 pazar payıyla ikinci sıraya yerleşti. Yüzde 4 büyüme sergileyen firma, geçen yılın aynı döneminde pazarın yüzde 28'ini elinde tutuyordu. Buna göre pazar payı yüzde 1 oranında artmış. Öte taraftan Xiaomi ise yüzde 16 pazar payıyla üçüncü. Çinli üretici yüzde 6 oranında geriledi. Pazar payı 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 18 idi. Sektör kaynaklarına göre bu düşüşün sebebi olarak Xiaomi 15T serisinin beklentilerin altında kalması gösteriliyor.

Honor'u yüzde 4 pazar payıyla dördüncülükte görüyoruz. Yüzde 18 gibi dikkat çekici bir büyüme yakalayan şirket, özellikle Batı Avrupa bölgesinde tüketicilerin ilgisini toplamayı başardı. Son olarak beşinci sırada yer alan Realme ise yüzde 15 pazar payıyla sıralamaya girmeyi başardı. Firma yüzde 1 geriledi.

2025'in dördüncü çeyreğinde Avrupa'da en çok satan akıllı telefon markaları şu şekilde sıralandı:

Sıra Marka 2025 - 4. Çeyrek Pazar Payı 2024 - 4. Çeyrek Pazar Payı Değişim 1 Apple %33 %31 +%7 2 Samsung %29 %28 +%4 3 Xiaomi %16 %18 -%6 4 Honor %4 %4 +%18 5 Realme %3 %4 -%21 6 Diğerleri %15 %15 -%1

Son yıllarda etkisini giderek artıran çip krizi nedeniyle 2026 yılında pazarda bir daralma yaşanması bekleniyor. Bu nedenle bütçe dostu modellere bağımlı olan markaların zorluk yaşayacağı tahmin ediliyor. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir telefon üreticisi var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.