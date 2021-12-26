5 Büyük Markete Para Cezası!

Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından yürütülen denetimlerin ardından marketlere sebepsiz zam cezası kesildi. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda 14 bin 860 liradan, 143 bin 860 liraya kadar ceza uygulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kur Korumalı TL mevduat" isimli yeni bir projeyi duyurmasıyla birlikte dolarda yüzde 35'e varan bir düşüş yaşandı ve dolar kurundaki düşüşün ardından marketlere yönelik denetimler de sıklaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, döviz kurunda yaşanan dalgalanma sonrasındaki düşüşün temel gıda fiyatlarına yansıtılmadığı şikayetleri üzerine harekete geçmişti. Bakanlık, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerindeki fahiş fiyatları incelemeye başlatmıştı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatıyla başlayan incelemeyi Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli başkanlığındaki ekip yürütmüştü.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından alınan yeni bir kararla birlikte A101, Bim, Şok, CarrefourSa ve Metro marketlere idari para cezası uygulanacağı duyuruldu.

Temel gıda başta olmak üzere pek çok ürün grubunda yüzde 20'leri aşan oranlarda sebepsiz yere zam uygulandığını belirleyen Kurul, yüzde 20 zam yapan zincir marketler için gerekli idari işlemi başlattıklarını söyledi.

Marketlere sebepsiz zam cezası kapıda

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışları ve stokçuluk uygulamalarına yönelik denetim ve incelemelerde bulundu. Denetimler sonrasında bazı gruplardaki ürün alış fiyatlarının artmamasına rağmen yüzde 20'leri aşan zam yapıldığı belirlendi.

Beyaz et, kırmızı et, tavuk kanadı, beyaz peynir, kaşar peyniri gibi ürünlerde alış maliyetlerinin değişmediğine dikkat çeken Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, bu zamları ticareti bozucu ve vatandaşı mağdur edici faaliyet olarak değerlendirdi.

İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli denetimin ardından yaptığı açıklamasında, son zamanlardaki döviz kurundaki düşüşün fiyatlara yansıtılmadığı yönünde aldıkları şikayet ve başvurular ile fahiş fiyat denetimlerine başladıklarını söyledi.

Son günlerde sebepszi yere zam yaptığı belirlenen A101, Bim, Şok, CarrefourSa ile Metro marketlerine para cezası uygulanmasına karar verildi. Kurul'un yönetmeliği dahilinde para cezalarının 14 bin 860 liradan, 143 bin 860 liraya kadar çıkabileceği ifade edildi.