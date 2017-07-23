Cepte Şok
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,941
- DOSYA BOYUTU 8 MB
- Üretici Şok Marketler Ticaret A.Ş
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Cepte Şok uygulamasını kullanarak, Android cihazlarınız üzerinden online market alışverişlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.
Cepte Şok uygulamasını kullanarak Android cihazlarınız üzerinden online market alışverişlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. İndirimli ürünleriyle birçok tüketicinin uğrak noktası olan Şok Market, Cepte Şok uygulaması ile sanal market hizmetini kullanıcılara en iyi şekilde vermeyi hedefliyor.
Mobil cihazlarınız üzerinden birçok ürün kategorisini gezerek, çeşitli ihtiyaçlarınıza yönelik ürünleri sepetinize ekleyebileceğiniz uygulamada siparişinizi tamamladıktan sonra siparişinizin kapınıza kadar gelmesini bekleyebilirsiniz.
Siparişinizi verdikten ve ödemeyi de yaptıktan sonra ister şimdi isterseniz de farklı bir zamanda gelmesini talep edebilirsiniz. Türkiye genelinde binlerce mağazada bu hizmeti vermeye başlayan Şok Marketler zincirinin sanal market girişimi olan Cepte Şok, kullanıcılara tüm ihitaçlarını karşılayabilmesine olanak tanıyor.
Cepte Şok APK İndir
Eğer siz de, markette vakit kaybetmek istemiyorsanız ve mobilden alışverişinizi yapıp evinize kadar teslim almak istiyorsanız, Cepte Şok uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Cepte Şok Uygulaması Özellikleri
- Binlerce ürün ve kategori
- Sanal market kolaylığı
- Kullanıcı dostu basit arayüz
- Getirme ücreti yok
- Pratik online sipariş
- Siparişlerden bonus kazanma
Cepte Şok
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 246
- DOSYA BOYUTU 67 MB
- Üretici Şok Marketler Ticaret A.Ş
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Cepte Şok uygulaması market alışverişlerinizi mobil üzerinden kolaylıkla gerçekleştirmenizi sağlıyor.
Cepte Şok uygulaması iOS cihazlarınızı kullanarak market alışverişlerinizi mobil üzerinden kolaylıkla gerçekleştirmenizi sağlıyor. Sanal market sektöründe üst sıralarda bulunan Şok Marketler zinciri, Cepte Şok uygulamasıyla müşterilerine kolaylık sağlıyor.
Türkiye genelinde birçok mağazada uygulanan online market hizmetinde, mobilden alışverişinizi tamamlayıp ödemenizi yaptıktan sonra tek yapacağınız şey kapınıza gelmesini beklemektir
Cepte Şok uygulamasının öne çıkan özellikleri:
- Basit tasarım
- Ürünleri kolayca sepete ekleme
- Mağazadan teslim alma seçeneği
- Türkiye genelinde 26 mağazada kullanılabiliyor
- Online ödeme seçeneği
Cepte Şok İndir
Tüm ürün gruplarına ait kategorileri ayrı başlıklar altında görebileceğiniz ve ürünlere kolayca erişebileceğiniz uygulamada çeşitli kampanyaları da görüntüleyebiliyorsunuz. Market alışverişlerini daha kolay hale getiren Cepte Şok uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınızda ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.
Siz de Cepte Şok indirin ve iOS cihazlarınızda sanal market üzerinden siparişlerinizi oluşturun!