Cepte Şok uygulamasını kullanarak, Android cihazlarınız üzerinden online market alışverişlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Volkan Yılmaz - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Cepte Şok uygulamasını kullanarak Android cihazlarınız üzerinden online market alışverişlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. İndirimli ürünleriyle birçok tüketicinin uğrak noktası olan Şok Market, Cepte Şok uygulaması ile sanal market hizmetini kullanıcılara en iyi şekilde vermeyi hedefliyor.

Mobil cihazlarınız üzerinden birçok ürün kategorisini gezerek, çeşitli ihtiyaçlarınıza yönelik ürünleri sepetinize ekleyebileceğiniz uygulamada siparişinizi tamamladıktan sonra siparişinizin kapınıza kadar gelmesini bekleyebilirsiniz.

Siparişinizi verdikten ve ödemeyi de yaptıktan sonra ister şimdi isterseniz de farklı bir zamanda gelmesini talep edebilirsiniz. Türkiye genelinde binlerce mağazada bu hizmeti vermeye başlayan Şok Marketler zincirinin sanal market girişimi olan Cepte Şok, kullanıcılara tüm ihitaçlarını karşılayabilmesine olanak tanıyor.

Cepte Şok APK İndir

Eğer siz de, markette vakit kaybetmek istemiyorsanız ve mobilden alışverişinizi yapıp evinize kadar teslim almak istiyorsanız, Cepte Şok uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Cepte Şok Uygulaması Özellikleri