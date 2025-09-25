50 cc Motor Sahiplerine Kötü Haber: Sigorta Zorunluluğu Geliyor!

Türkiye’de motosiklet kullanıcılarını yakından ilgilendiren kritik bir düzenleme gündeme geldi. Trafikte güvenliği artırmayı hedefleyen bu adım, yüzbinlerce sürücünün alışkanlıklarını değiştirecek gibi görünüyor. Kararın yasalaşması halinde trafikte sigortasız motosiklet kalmayacak. İşte konuyla ilgili detaylar...

1,2 Milyon Motorcuya Şok! Sigortasız Dönem Bitiyor

!

İçişleri Bakanlığı, uzun süredir tartışma konusu olan 50 cc altı motosikletler için sigorta düzenlemesini hayata geçirmek üzere kolları sıvadı. Mevcut durumda yalnızca 50 cc üzerindeki motorlarda trafik sigortası zorunlu iken yeni tasarıyla birlikte 1,2 milyon adet küçük hacimli motosiklet de kapsama alınacak.

Türkiye genelinde 6 milyon 770 bin motosiklet bulunuyor. Bunların 5,5 milyonu sigorta zorunluluğu kapsamındayken 1,2 milyon düşük motor hacmine sahip araç şu ana kadar muafiyetten yararlanıyordu. Düzenlemenin yasalaşması halinde artık bu istisna ortadan kalkacak.

Fakat asıl sorun daha büyük: Sigorta zorunluluğu olan 5,5 milyon motosikletten yalnızca 2,4 milyonunda poliçe bulunuyor. Yani zorunlu olmasına rağmen 3,1 milyon motosiklet hâlâ sigortasız trafikte dolaşıyor.

50 cc altı araçlarla birlikte düşünüldüğünde yollarda 4,3 milyon sigortasız motosiklet var. Bu tablo hem sürücüler hem de yayalar için ciddi bir güvenlik açığı yaratıyor. Yeni düzenleme trafikte mağduriyetlerin önüne geçmeyi amaçlıyor. Özellikle kaza anında sigortasız araçların sebep olduğu maddi ve hukuki sorunların azaltılması hedefleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...