Tesla Robotaxi Testlerine Kötü Başladı! İlk Ayda 3 Kaza

Sürücüsüz araç teknolojilerinde büyük adımlar atılıyor ancak güvenlik endişeleri henüz tamamen ortadan kalkmış değil. Tesla’nın merakla beklenen Robotaxi girişimi de daha ilk denemelerinde tartışmalı sonuçlar vermeye başladı. Araçlar ilk ayda 3 farklı kazaya karıştı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Tesla Robotaxi Testleri Kazalarla Gündemde!

Tesla, temmuz ayında Texas yollarında Robotaxi testlerine başladı. Model Y üzerine geliştirilen ve tamamen otonom sürüşe dayanan bu taksiler Waymo ve Zoox gibi rakiplerle aynı sahada rekabet etmeyi amaçlıyor. Fakat testlerin ilk ayında Tesla için işler pek de yolunda gitmedi.

Forbes’un edindiği bilgilere göre, Robotaxi araçları yalnızca birkaç hafta içinde üç farklı kazaya karıştı. Raporların tamamı kamuoyuna açıklanmasa da ortaya çıkan detaylar dikkat çekici. Kazalardan ilki öğle saatlerinde meydana geldi. Tesla’nın kayıtlarına göre Robotaxi aniden fren yapınca arkadan gelen bir otomobil çarptı.

Çarpışma sonrasında aracın sağ arka kısmında hasar oluştu ve polis müdahalesi gerekti. İkinci olay gece yaşandı. Bu kazada Robotaxi yaklaşık 13 km/s hızla sabit bir nesneye çarptı. Araçtaki yolcular hafif yaralanmalarla kurtulurken Tesla ekibi aracı olay yerinden çekmek zorunda kaldı.

Üçüncü kaza da yine gündüz saatlerinde gerçekleşti. Robotaxi’nin ani duruşu sonucu arka bölümde ufak çaplı hasar meydana geldi. Araçlar düşük hızda olduğundan maddi kayıp sınırlı kaldı ve bu kez polis çağrılmadı. Bu noktada sistemle alakalı pek çok farklı iddia ortaya atıldı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...