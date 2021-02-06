60 Milyon Dolarlık Bitcoin Cüzdanı Yakalandı: Şifresi Bilinmiyor

60 milyon dolarlık Bitcoin cüzdanının şifresi bilinmiyor. İki yıl boyunca Bitcoin dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen bir suçlu geçtiğimiz gün Almanya'da yakalandı. Ancak 1700'den fazla Bitcoin olan dijital cüzdanın şifresini polislere söylemiyor.

Alman savcılar, bir dolandırıcının 50 milyon avro (60 milyon dolar) değerindeki Bitcoin cüzdanına el koydu. Ancak tek ve büyük bir sorun var: Dolandırıcı ya cüzdanın şifresini bilmiyor ya da şifreyi vermediği için paranın kilidi açılmıyor.

Almanya'da yakalanan ve ismi paylaşılmayan dolandırıcı, Bitcoin'in madencilik veya üretme gücünü kullanmak için diğer bilgisayarlara gizlice yazılım yüklemiş. Yaklaşık iki yıl boyunca başkalarının bilgisayarları kullanarak Bitcoin üreten dolandırıcının neredeyse 60 milyon dolarlık bir cüzdanı bulunuyor.

60 milyon dolarlık Bitcoin cüzdanının şifresini söylemiyor

Bavyera'nın Kempten kasabasındaki bir savcı, polisin 1700'den fazla Bitcoin'i barındıran bir cüzdanı ele geçirdiğini söyledi. Ancak cüzdanın şifresini vermeyen dolandırıcı 60 milyon dolarını korumaya çalışıyor. Cüzdanın kodunu kırmak için defalarca başarısız çaba gösteren Alman polisi, henüz 60 milyon dolara erişebilmiş değil.

Savcı Sebastian Murer tarafından Reuters'e yapılan açıklamada, "Ona dijital cüzdanın şifresini sorduk ama söylemedi. Belki de bilmiyordur." ifadelerini kullandı.

Alman web sitesi BR'ye göre, yetkililer parola ile korunmayan 86 Bitcoin'e erişim sağlayarak 500.000 euro (600.000 dolar) ele geçirebildi. Hükümet kalan 1700 Bitcoin'e erişemezken, yetkililer ise asıl sahibinin de bunlara sahip olamayacağını söylüyor.

Bitcoin, şifreleme yoluyla güvence altına alınan dijital cüzdan olarak bilinen bir yazılımda saklanır. Cüzdanı açmak ve Bitcoin'e erişmek için de anahtar niteliğinde bir şifre kullanılır. Bu şifre kaybolduğunda ne polis ne de kullanıcı cüzdanı açamaz.

Ayrıca daha önce 220 milyon dolar değerinde Bitcon cüzdanının şifresini unutan Stefan Thomas’ın yalnızca iki hakkı kalmıştı. Eğer kalan iki hakkı da yanlış girerse milyonlarca dolar değerinde Bitcoin’i kaybedebilir.

Son zamanlarda Bitcoin fiyatı tekrardan artışa geçmeye başladı. Ocak ayında 42.000 dolarlık rekor seviyeye ulaşarak yatırımcılarını yüzünü güldürmeyi başardı. Kripto para ve blockchain sitesi Coindesk'e göre geçtiğimiz Cuma günü 37.577 dolardan işlem görüyordu.