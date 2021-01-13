220 Milyon Dolarlık Bitcoin Cüzdanının Şifresini Unuttu: İki hakkı Kaldı

Bitcoin kullanıcılarının dijital şifrelerini unutması maddi yönden çok ciddi sorunlara yol açabiliyor. Stefan Thomas isimli bilgisayar programcısı da dijital şifresini unutan kullanıcılar arasında yer alıyor. 220 milyon dolar değerinde Bitcon cüzdanının şifresini unutan Thomas’ın yalnızca iki hakkı kaldı. Eğer kalan iki hakkı da yanlış girerse milyonlarca dolar değerinde Bitcoin’i kaybedecek.

Bitcoin Cüzdanının Şifresini Unutan Adam Çaresiz Durumda

Bitcoin, dünyanın en popüler kripto para birimidir. Söz konusu kripto para biriminin şifresinin unutulması çok ciddi ölçüde para kaybettirebiliyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin San Francisco şehrinde yaşayan bilgisayar programcısı Stefan Thomas, içerisinde 7.002 Bitcoin bulunan IronKey isimli küçük bir sabit diskin şifresini unuttu. 7.0002 Bitcoin, şu anda yaklaşık 220 milyon değerinde.

Iron Key isimli sabit disk, şifre ile giriş yapılabilmesi için kullanıcılara toplamda 10 adet hak veriyor. Stefan Thomas, sabit diske 8 kez giriş yapmaya çalıştı fakat sekiz denemede de yanlış şifre girdi. Thomas’ın şu anda yalnızca 2 tahmin hakkı kaldı. Bilgisayar programcısı, şifreyi hatırladığı takdirde sabit diskin kilidini açabilecek ve bununla birlikte kripto paralarına da erişebilecek.

Stefan Thomas, 2011 yılında İsviçre’de yaşarken “Bitcoin Nedir?” isimli bir animasyon videosu hazırlamıştı ve hazırladığı videoyu popüler video paylaşım platformu YouTube üzerinden yayımlamıştı. Thomas’a ödül olarak 7.0002 Bitcoin verilmişti. Verilen ödül ile beraber büyük bir servete sahip olan bilgisayar programcısı, aynı yıl içerisinde kripto paranın yer aldığı sabit diskin dijital şifresini kaybetti. Şifreyi bir kağıda yazan Thomas, kağıt ile beraber şifresini de kaybetti. Şu anda yalnızca iki tahmin hakkı bulunan genç, eğer iki kez daha yanlış şifre girerse dijital parasını kaybedecek.

Şifreyi kaybettiği günden bu zamana kadar en yaygın olarak kullandığı sekiz şifre formülasyonunu denediğini fakat henüz doğru şifreyi bulamadığını belirten Thomas, "Yatağa uzanıp düşünürdüm, Sonra yeni bir stratejiyle bilgisayara giderdim, işe yaramazdı ve yine çaresiz kalırdım” şeklinde konuştu.

Kaybolan veya unutulan şifreler yüzünden çok sayıda kişi Bitcoin hesabına erişemiyor ve bu nedenle çok büyük paralar kaybedebiliyor. Kripto para birimi veri şirketi Chainalysis tarafından paylaşılan bilgilere göre mevcut 18,5 milyon Bitcoin’in yaklaşık yüzde 20’lik kısmına denk gelen 140 milyar dolar, kayıp ya da şifresi unutulan hesaplarda yer alıyor. Şifresini unutan kullanıcılar için “Cüzdan Kurtarma hizmetleri” yer alıyor. Bu hizmet üzerinden yardım isteyen insanların sayısının bir önceki aya kıyasla yüzde 70 oranında arttığı belirtildi.

Stefan Thomas'ın 2011 yılında hazırladığı videoyu aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.