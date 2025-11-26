PC Toplamak Lüks Oldu: 64 GB RAM Artık PS5’ten Pahalı!

Oyun bilgisayarınız için 64 GB gibi yüksek kapasiteli bir DDR5 bellek almayı düşünüyorsanız, önce derin bir nefes almanız gerekecek. Son iki ayda bellek fiyatları öyle hızlı arttı ki, üst seviye RAM kitleri artık yepyeni bir PlayStation 5’ten daha pahalıya satılıyor.

Durum o kadar kötüleşti ki Epic Games CEO’su Tim Sweeney uyarı yaparak bu gidişatı “önümüzdeki yıllarda üst düzey oyun için gerçek bir sorun” olarak nitelendirdi.

64 GB DDR5 RAM Fiyatı PlayStation 5 Fiyatını Geçti!

Yurt dışı fiyatlarını dikkate alarak bir kıyaslama yapalım: Ekim ortasında 64 GB Crucial Pro DDR5-6000 kiti yaklaşık 260 dolara bulunabiliyordu. Black Friday döneminde olunmasına rağmen şu anda 498 dolara satılıyor.

G.Skill’in popüler Trident Z5 Neo RGB 64 GB DDR5-6000 kiti ise daha da sert dalgalandı: 20 Eylül’de 220 dolara kadar düşmüştü, şimdi Newegg’de 599 dolara listeleniyor.

Peki RAM fiyatlarının bu kadar sert yükselmesinin nedeni ne? Samsung ve SK hynix gibi dev üreticiler, en gelişmiş üretim hatlarını veri merkezlerine yönelik, yüksek kârlı yapay zeka siparişlerine ayırmış durumda. Çünkü bu müşteriler, oyuncuların ödeyebileceğinden çok daha yüksek rakamları sorun etmeden kabul ediyor.

Tüketici pazarına daha az kapasite kalınca da fiyatlar haftadan haftaya yukarı tırmanıyor. Benzer bir tabloyu birkaç yıl önce kripto para madenciliği döneminde yaşamıştık; ekran kartı bulmak neredeyse imkânsız hâle gelmişti. Maalesef sadece RAM’lerin fiyatı artmayacak sırada depolama var.

Yüksek kapasiteli SSD’ler, HDD’ler ve hatta microSD kartların bile fiyatları artıyor, kampanyalar seyrekleşiyor. Çip fabrikaları, veri merkezi talebini karşılamakta zorlandıkça bu eğilimin sürmesi bekleniyor. Bazı analistler yapay zeka pazarında bir balon yaşanabileceğini ve bunun sonunda fiyatların gevşeyebileceğini öne sürüyor, ancak şimdilik kesin bir işaret yok.