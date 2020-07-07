7 Temmuz Türkiye Koronavirüs Tablosu, 7 Temmuz Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden 7 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 7 Temmuz Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 7 Temmuz Türkiye koronavirüs can kaybı kaç?

7 Temmuz Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 50.545 test yapıldığı ve 1.053 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 19 kişi hayatını kaybetti ve 2.297 kişi iyileşti.

7 Temmuz Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

7 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 207.897 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.260'a yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.152 toplam entübe hasta sayısının ise 400 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 185.292 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır %59-%61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer. Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde, son üç gündür ortalama %7 daha az yeni vaka var. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?"

Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır %59-%61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer. Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde, son üç gündür ortalama %7 daha az yeni vaka var. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ? https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/CBwd5J7FW0 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 7, 2020

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