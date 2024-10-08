Elektrikli Araçlarla Uzun Yola Çıkılmaz Diyenlere: Tesla, 700 Kilometre Menzilli Yeni Model 3'ü Duyurdu:

Elektrikli otomobil dünyasının önde gelen isimlerinden Tesla, sevilen Model 3 aracını güncelledi. Şirket, Birleşik Krallık'ta performansıyla öne çıkan modelin 700 kilometre menzilli yeni versiyonunu satışa sundu. Detaylar haberde.

Yenilenen Tesla Model 3 700 Kilometreye Kadar Menzil Mesafesi Sunuyor!

Ülkemizde Model Y ile faaliyet gösteren Tesla, en çok tercih edilen araçlarından olan Model 3'ü güncellemeye devam ediyor. Şirket son olarak, aracın "Long Range Real-Wheel Drive" isimli yeni versiyonunu ilk olarak Birleşik Krallık'ta piyasaya sürdü. Yeni versiyon, 700 kilometreye kadar menzil mesafesi sunmasıyla büyük beğeni topladı.

Yeni Tesla Model 3'ün güncellenen menziliyle rakiplerinin önüne geçtiğini söylemek mümkün. Öyle ki elektrikli araçlar için normal bir fiyat bandı olan 40-45 bin dolar civarlarında satın alınabilen otomobil, Mercedes-Benz EQS gibi üst seviye modellerle yarışmaya başladı. Yeni versiyonun Birleşik Krallık'taki fiyatı 44 bin 990 sterlin olarak açıklandı. Menzil mesafesi düşük olan modelin 39 bin 990 sterlin olduğunu belirtelim.

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