Tesla Model 3 Performance Özellikleri ve Fiyatı

Elektrikli otomobil sektörünün öncüsü Tesla, yeni aracını tanıttı. Model 3 Performance olarak adlandırılan bu aracın hali hazırda bulunan Model 3’ün yenilenmiş versiyonu olduğunu söyleyebiliriz.

Uzun süredir hakkında konuşulan Model 3 Performance, tasarım itibariyle Model 3’e benzer bir görünüme sahip. Teknik özelliklerde ise önemli iyileştirmeler olduğunu görüyoruz.

İşte, karşınızda Tesla Model 3 Performance’ın özellikleri ve fiyatı!

Tesla Model 3 Performance Özellikleri

Tesla yeni aracını tanıtırken ‘daha fazla güç, daha düşük enerji tüketimi’ sloganını kullandı. Bu slogandan da anlayacağımız üzere Model 3 Performance önceki modeller ile kıyaslandığında çok daha yüksek bir güç performansı ile bizi karşılıyor.

Eski versiyonlardan % 22 daha fazla sürekli güç sunan model maksimum güç kapasitesinde % 33’lük bir artışla karşımıza çıkıyor. Tork değerinde ise yine önceki modeller ile kıyaslandığında % 16 oranında bir artış söz konusu. 510 beygir gücündeki motorda 741 Nm tork üretiliyor.

Aracın 0’dan 100 km/saat hıza ulaşma süresi ise 3.1 saniye olarak belirtiliyor. Maksimum 262 km/saat hıza ulaşabilen otomobilin menzili 476 km. Dış tasarımında Model 3 ile benzer bir görünüm sergileyen araçta 20 inçlik jantlar kullanılmış.

İç mekânda koltuklarda spor bir tasarım stili benimsenmiş. Ön konsolda bir adet 15.4 inç büyüklüğünde ekran bulunuyor. Arka tarafta ise 8 inçlik dokunmatik bir ekran mevcut. Track Mode V3 yazılımı ile desteklenen araçta sürücüye araç kontrollerine ilişkin daha fazla olanak sunuluyor.

Tesla Model 3 Performance Fiyatı

İlk etapta Amerika’da satışa sunulan aracın kısa bir süre sonra global ölçekte farklı pazarlarda satışa çıkması bekleniyor. ABD’deki satış fiyatı ise 52.990 dolardan başlıyor. 1.716.000 TL’ye denk gelen bu fiyata vergiler eklendiğinde Türkiye’deki satış fiyatının çok daha yüksek olacağını belirtmekte fayda var.

Aracın ABD harici ülkelerde ne zaman satışa çıkacağına ilişkin henüz kesin bir veri paylaşılmadı. Benzer şekilde Türkiye’de de ne zaman satışa sunulacağı bilinmiyor. Tesla tutkunları ve elektrikli otomobil sevenler bu aracın performansını deneyimlemeyi dört gözle bekliyor.

Siz bu otomobili nasıl buldunuz? Tesla Model 3 Performance Türkiye’de satışa çıkmış olsa satın alıp kullanmak ister miydiniz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!