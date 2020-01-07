7nm AMD Ryzen 4000 Mobil İşlemler Tanıtıldı, Şimdi Intel Düşünsün! (CES 2020)

AMD, CES 2020’de dünyanın ilk x86 8 çekirdekli ultra ince dizüstü işlemcilerini duyurdu. Zen 2 çekirdek mimarisi ve 7nm üretim teknolojisiyle geliştirilen yüksek performanslı AMD Ryzen 4000 Serisi Mobil İşlemcilerin özellikleri haberimizde.

AMD, dünyanın en yüksek performanslı masaüstü ve ultra ince dizüstü işlemcilerini CES 2020’de duyurdu. AMD Ryzen Mobil işlemcilerinin üçüncü nesli olan yeni 4000 Serisi, ultra ince ve oyuncu dizüstü bilgisayarlar için rakipsiz performans seviyeleri, önemli tasarımsal değişiklikler ve etkileyici güç verimliliği sunuyor. En fazla 8 çekirdek ve 16 thread barındıran AMD Ryzen 4000 U-Serisi Mobil İşlemciler, muhteşem hız ve taşınabilirlik sunarken, ayarlanabilir 15W TDP değeriyle ultra ince laptop modellerinde sıra dışı performans sağlıyor. Yeni AMD Ryzen 7 4800U, rakibine göre yüzde 4’e kadar daha yüksek tek işlem performansı ve yüzde 90’a kadar daha hızlı çoklu işlem performansı, yüzde 18’e kadar daha hızlı grafik performansı veriyor. Yeni AMD Ryzen 7 4800H, rakibine göre yüzde 5’e kadar daha yüksek tek işlem performansı, yüzde 46’ya kadar daha yüksek çoklu işlem performansı, Adobe Premier’de 4K video şifrelemede yüzde 25’e kadar daha hızlı, yüzde 39’a kadar daha iyi oyun fizik simülasyon performansı veriyor.

AMD, ayrıca dünyanın ilk 64 çekirdekli masaüstü işlemcisi AMD Ryzen Threadripper 3990X’i duyurdu. Bir masaüstü platformunda olan en üst seviye tek soket işlem performansını sunan işlemci, üç boyutlu animasyon, ışın izlemeli VFX ve 8K video kodekleri ile çalışan dijital içerik üretim profesyonelleri için en iyi çözüm olacak. İşlemci 7 Şubat 2020’de dünya genelinde satın alınabilir olacak.

Kullanıcılara daha fazla seçenek sunan yeni AMD Athlon 3000 Serisi Mobil İşlemciler, güçlü Zen mimarisini ana akım dizüstülere getiriyor. Athlon 3000 Serisi, Windows Hello ve Cortana gibi modern kullanım deneyimlerini mümkün kılarken günlük üretkenlik için genel performans ve Full HD video yayını sunuyor. Rakibe göre yüzde 86’ya kadar daha hızlı grafik ve yüzde 51’e kadar daha iyi üretkenlik performansı sunuyorlar. Bu seri de 2020’nin başlarında piyasaya sürülecek.

İlk AMD Ryzen 4000 Serisi ve Athlon 3000 Serisi ile güçlendirilen dizüstüleri 2020’nin ilk çeyreğinde Acer, Asus, Dell, HP ve Lenovo satışa sunacak. 2020 yılı boyunca yapılacak anlaşmalarla daha fazla üreticinin dizüstü bilgisayar modellerinde bu işlemcileri göreceğiz.