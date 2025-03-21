8 Egzozlu Araba Olur Mu? Bugatti Yaptı!

Bugatti Tourbillon bugüne kadar gelmiş gçmiş en ikonik süpersport otomobiller arasında yer almaktadır. Bugatti tarafından üretilen ve yeterince pahalı olan otomobil pek çok kişi tarafından merakla takip edildi. Son gelen bilgilere göreyse Bugatti Tourbillon için yeni bir donanım paketi yayınlandı. Bu paketi satın alan kullanıcılar 8 egzoz çıkışına sahip olacak. Peki 8 egzoz çıkışlı bir Bugatti Tourbillon diğer modellere göre hangi avantajı sunacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Sekiz Egzozlu Bugatti Tourbillon Satışa Sunuldu!

Bugatti Tourbillon'ı kısaca tanıtmamız gerekirse otomobil geçtiğimiz yıl tanıtıldı. Saatte 444 kilometre hıza ulaşmayı başarabilen otomobil kaputun altında 8.3 litrelik bir ünite bulunduruyor. Bu ünite 3 elektrik motoru ve 1 v-16 düzende içten yanmalı motorun kombine edilmesinden oluşuyor. 1800 Hp güç üreten otomobil Chiron'dan aldığı mirası devam ettiriyor diyebiliriz.

Otomobil diğer Bugatti modellerine kıyasla biraz daha basık formda tasarlanmış diyebiliriz. Aslında Bugatti tasarımcıları her zaman mükemmel aerodinamik tasarım olarak su damlacığını kendilerine benimser ve buna göre tasarımlarını kurgular. Ancak Tourbillon'da rüzgar tersine dönmüş durumda. Bu konuyu daha iyi anlayabilmek için Chiron ve Tourbillon modellerinin tasarımlarını kıyaslayabilirsiniz.

Bu modelde aslında ilk etapta yatay pozisyonda 4 adet egzoz ucu sunuldu. Bu uçlar yan yana duruyordu ve tasarımsal olarak göze batmıyorlardı. Biraz daha sade ve gösterişsiz duran bu model aslında tüketicilerden şikayet aldı diyebiliriz. Markanın tasarım ekibi de bu konuda bir çalışma yaptı ve 8 adet egzoz ucuna sahip bir opsiyon paketi sunuldu. Egzoz uçları parlak şekilde arkada dururken yakından gören pek çok kişinin gözlerini alacağını söyleyebiliriz.

Ancak sadece egzoz ucu değil yapılan yenileme. Bunun yanında yere basma kuvvetini arttıracak yeni bir kanat tasarımı ve hava kanalı tasarımı da yeni paketle birlikte sunuldu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...