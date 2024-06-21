Bugatti'nin Yeni Hız Canavarı Tourbillon Tanıtıldı!

Otomobil tutkunlarının heyecanla beklediği an nihayet geldi. Bugatti, Chiron'un farklı versiyonu olarak nitelendirilen ve 444 km/s'lik inanılmaz bir azami hıza ulaşabilen Tourbillon'u tanıttı. Bu yeni model, spor otomobil denildiğinde akla ilk gelen isim olma potansiyeline sahip. Peki, Tourbillon hangi özelliklere sahip? İşte ayrıntılar…

Bugatti Tourbillon Özellikleri ve Fiyatı Nedir?

Tourbillon maksimum olarak 444 km/s hıza ulaşıyor. Kaputun altında 8.3 litrelik bir ünite bulunduran Tourbillon dakikada 9 bin devir yapabiliyor. Motor ise toplamda 1000 bg güç üretiyor. 256 kilogram motor ağırlığı olan araç V16 silindir düzenine sahip. Diğer bir önemli nokta ise kalitesini titanyum gibi hafif ve sağlam malzemeler ile üretilmesinden alıyor.

Ön aksta iki, arka aksta ise bir olmak üzere toplamda 3 adet elektrik motoruna sahip olan otomobil, gücünü 25 kWh’lik bir bataryadan alıyor ve V16 motorun ürettiği 1000 bg güç üzerine 800 bg daha eklenerek toplamda 1800 bg güç ortaya çıkarmış oluyor.

İlk olarak 0’dan 100 km/s hıza 2 saniyede çıkan otomobil içten yanmalı motorların da elektrikli motorlara kafa tutabileceğinin bir göstergesi niteliği taşıyor. Aracı 0’dan 200 km/s hıza 5, 0’dan 300 km/s hıza çıkarmak 10 saniye sürüyor. Ayrıca, normal mod ile sürüşte maksimum 380 km/s hız yapan otomobil speed key açılmasıyla birlikte 444 km/s hıza ulaşabiliyor.

Otomobilin iç mekan tasarımına baktığımızda ise teknolojinin yanına retro tasarımın da hakim olduğunu görülüyor. Vintage şekilde tasarlanan oldukça şık göstergeler, tamamen şoför odaklı yeni konsol ve spor koltuklar dikkat çekiyor.

Bugatti'nin en özel modellerinden biri olan Tourbillon, ancak 2026 yılında üretime girecek. Fiyat açıklamasına göre sadece 250 adet üretilecek Tourbillon'a sahip olmak için 3.6 milyon euro'yu (günümüz kuruyla yaklaşık 126.408.000 TL) gözden çıkarmak gerekiyor.