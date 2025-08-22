Normalde Paralı Olan 8 Uygulama Android ve iOS Kullanıcıları İçin Ücretsiz Oldu

Dijital mağazalarda toplam değeri 500 TL'yi bulan 8 uygulama, sınırlı süreliğine tamamen ücretsiz olarak indirilebilir hale geldi. Android ve iOS kullanıcıları, oyunlardan tutunda günlük hayatı daha verimli hale getiren prodüktivite araçlarına kadar geniş bir yelpazede sunulan bu uygulamaları hemen şimdi hesaplarına ekleyerek kalıcı olarak sahip olabilir.

500 TL'lik Oyun ve Uygulama Ücretsiz Oldu

Uygulama geliştiricileri, yeni kullanıcı kazanmak ve mevcut ürünlerini daha geniş kitlelere tanıtmak için periyodik olarak ücretsizlik kampanyaları düzenliyor. Bu stratejik hamleler sayesinde kullanıcılar, normalde bütçe ayırmaları gereken uygulamaları deneme şansı buluyor.

Üstelik kampanya döneminde indirilen uygulamalar, süre dolsa bile kullanıcının dijital kütüphanesinde kalıcı olarak yer alıyor. İşte bu doğrultuda sahip olabileceğiniz ücretsiz Android ve iOS uygulamaları:

Ücretsiz Android Uygulamaları

Colorzzle

Stick - Remote Control TV Pro

Spelling Test & Practice PRO

Volume Scheduler

Renk karışımlarıyla ilerleyen bulmaca oyunu Colorzzle, normalde 3.39 TL değerinde. Sarı ve yeşili birleştirerek açık yeşil elde etme mantığıyla çalışan oyun, basit ama bağımlılık yapıcı mekanikleriyle dikkat çekiyor. Stresli günlerde zihin açıcı bir aktivite arayanlar için ideal.

Televizyon kumandası uygulaması Stick - Remote Control TV Pro'nun normal fiyatı 95.99 TL civarında. Telefonunuzu evrensel kumandaya dönüştüren bu araç, özellikle kumandası kaybolanlar veya birden fazla cihazı tek yerden kontrol etmek isteyenler için pratik bir çözüm sunuyor.

İngilizce yazım becerilerini geliştiren Spelling Test & Practice PRO, 69.99 TL değerinde bir eğitim uygulaması. Oyunlaştırma teknikleriyle dil öğrenimini eğlenceli hale getiren yapısı, hem çocuklar hem yetişkinler tarafından kullanılabiliyor.

Ses programlayıcısı Volume Scheduler ise 12 TL'lik fiyat etiketiyle normalde satışta. Telefonunuzun ses seviyesini günün saatlerine göre otomatik ayarlayan bu uygulama, toplantı veya uyku saatlerinde rahatsız edici durumların önüne geçiyor.

Ücretsiz iOS Uygulamaları

Wind Wings Premium

Dumb Phone

Math Central

Dog Guide 2 PRO

Arcade oyunu Wind Wings Premium, App Store'da 17 TL'ye satılıyor. Space Invaders tarzı klasik oyun mekaniklerini modern grafiklerle birleştiren yapım, nostaljik oyunseverlerin ilgisini çekiyor.

Telefon bağımlılığıyla mücadele eden Dumb Phone uygulaması 65 TL gibi yüksek bir fiyata sahip. Ana ekranı sadeleştirerek ve bildirimleri sınırlandırarak dijital detoks yapmayı kolaylaştıran bu araç, bilinçli teknoloji kullanımını destekliyor.

Matematik pratiği uygulaması Math Central'ın normal fiyatı 165 TL. Rastgele problem üreterek sürekli yeni alıştırmalar sunan yapısıyla öğrenciler için faydalı bir eğitim aracı konumunda.

Köpek ırkları ansiklopedisi Dog Guide 2 PRO ise 123 TL değerinde. Detaylı bilgiler ve yüksek çözünürlüklü görsellerle donatılan uygulama, evcil hayvan sahipleri için kapsamlı bir rehber niteliği taşıyor.

Bu 8 uygulamanın toplam değeri yaklaşık 500 TL'yi buluyor. Belirtmekte fayda var ki kampanya süresince tamamen ücretsiz olarak sunulan bu uygulamalar yakın gelecekte yeniden paralı olacaklar. Bu nedenle süre bitmeden almanızda fayda var.