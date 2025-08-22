2.910 TL'lik 4 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Steam ve Xbox'ta kaçırılmayacak bir kampanya sunuldu. Kampanya kapsamında dört oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunlar arasında Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip zombi oyunu da bulunuyor. Ayrıca bazı Pacman oyunları da şu anda bedava oynanabiliyor.

Xbox ve Steam'de Dört Oyun Ücretsiz Oldu

Xbox'ta "Free Play Days" kapsamında Pac-Man World Re-Pac, Pac-Man Museum+ ve Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs kısa süreliğine bedava oldu. Bu oyunları oynayabilmek için Xbox Game Pass'in Ultimate, Standart veya Core aboneliğine sahip olmak gerekiyor. Kampanya 24 Ağustos'ta sona erecek.

Steam'de ise en iyi zombi oyunları arasında yer alan Dying Light bedava oldu. Bu oyunu üç gün boyunca (25 Ağustos 2025) ücretsiz oynayabilirsiniz. Eğer kampanya sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekiyor.

Dying Light ayrıca yüzde 80 oranında indirime girdi. 2 Eylül tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Dying Light Essentials Edition 18 dolardan (738 TL) 3,60 dolara (147 TL) düştü. Bu sürümde oyunun yanı sıra indirilebilir içerikler de bulunuyor.

Dying Light Nasıl Bir Oyun?

Dying Light, korku ve hayatta kalma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Zombilerin istila ettiği bir dünyada geçen yapımda topladığımız çeşitli materyaller ile silahlar üretebiliyoruz. Bu silahları güçlendirebiliyor ve onlara ek özellikler ekleyebiliyoruz.

Akıcı ve dinamik parkur sistemine sahip olan oyunda çatılarda zıplayabiliyor, binalara tırmanabiliyor ve zombilerden kaçmak için hızlı hareket edebiliyoruz. Bu mekanik hem aksiyonu artırıyor hem de oyuna benzersiz bir his katıyor.

Oyunda gece ve gündüz döngüsü mevcut. Gündüzleri zombiler daha yavaş ve kolay avlanabiliyorken geceleri ise çok daha hızlı, agressif ve tehlikeli hâle geliyor. Dolayısıyla gece ve gündüz, oyunun zorluk seviyesi tamamen değişiyor.

Dying Light Fragmanı

Dying Light Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit / Windows 8 64-bit / Windows 8.1 64-bit

Windows 7 64-bit / Windows 8 64-bit / Windows 8.1 64-bit İşlemci: Intel Core i5-2500 3.3 GHz / AMD FX-8320 3.5 GHz

Intel Core i5-2500 3.3 GHz / AMD FX-8320 3.5 GHz RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 / AMD Radeon HD 6870 (1 GB VRAM)

NVIDIA GeForce GTX 560 / AMD Radeon HD 6870 (1 GB VRAM) DirectX: Version 11

Oyunun yüklenebilmesi için en az 40 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.