Toplam Değeri 881 TL Olan İki Oyun Ücretsiz Dağıtılıyor

Oyunları seviyoruz. Sınırlı süreli de olsa ücretsiz dağıtılan oyunları daha bir seviyoruz. Bildiğiniz gibi başta Epic Games ve Steam olmak üzere dijital mağazalar, sık sık ücretsiz oyun fırsatları ile karşımıza çıkıyorlar. Bu defa da karşımıza IndieGala çıkıyor ve biri korku ve diğeri de rol yapma oyunu türüne giren iki oyunu sınırlı süreli ücretsiz olarak dağıtıyor.

Sınırlı Süreli Ücretsiz Sunulan Oyunları Kaçırmayın

Söz konusu oyunlardan ilki, Hotel Greenwood oluyor. Altered Games stüdyosunun hem geliştirdiği ve hem de yayınladığı oyun, 2022 yılının Ağustos ayında oyuncular ile buluşmuştu. Genç bir dedektif olan Aaron Parker rolüne bürünüyor ve İngiltere ormanları içindeki terk edilmiş bir otelde yaşanan olağandışı hadiseleri araştırmaya başlıyorsunuz.

Hikayeye göre otelde servis elemanı olarak çalışan Ashley Anderson, 352 numaralı odada kalan müşteriler tarafından bir ayinde kurban olarak kullanılıyor. Bu olayın bir yıl sonrasında, aynı odada nasıl olduğuna dair herhangi bir ipucunun bulunamadığı gizemli bir cinayet işleniyor. Yaşanan bu kriz karşısında otelin kapatılması kararı alınmış olsa da, her yılın 6 Ekim tarihinde otelde garip olaylar yaşandığına dair raporlar gelmeye başlıyor. biz ise genç dedektif Aaron Parker olarak bu gizemi aydınlatmaya çalışacaksınız.

Diğer oyun ise Furry Killer. Halihazırda Steam üzerinde % 95 indirimle 0.74 USD karşılığında satın alabileceğiniz rol yapma oyunu, Hotel Greenwood'la aynı yıl içerisinde satışa sunulmuştu. Arena tabanlı aksiyon ile rol yapma oyunu türlerini harmanlayan Furry Killer, üzerimize dalga dalga akan düşmanlara karşı ayakta kalmaya çalıştığımız bir deneyim sunuyor. Zorluk her dalgada gittikçe artıyor iken, elde ettiğiniz kazanımlar ile yeni silahlar ve yükseltmeler yapabiliyor ve oynanışı kendi stilimize göre şekillendirebiliyorsunuz.

Oyunda her biri kendisine özgü avantajlar sunan çok sayıda silah bulunuyor. Bu sayede, farklı düşman tiplerine karşı farklı silahlar kullanabilmek de mümkün oluyor. Haliyle de her dalgada farklı bir strateji uygulayabilmenin de önü açılmış oluyor.

Standart modun yanı sıra oyuncuları bekleyen Endless modunda ise sonu gelmeyen dalgalara karşı zorlu bir mücadeleniz olacak. Bu bağlamda, yapacağınız geliştirmeler de düşmanların çeşitliliği açısından büyük önem arz edecek.

Her iki oyunu da bir defa kütüphanenize eklemeniz durumunda kalıcı olarak sahip olabileceksiniz. Eğer her ikisi de ilginizi çekmişse, Hotel Greenwood burada ve Furry Killer ise burada sizi bekliyor. Her ne kadar iki oyunun da satıştan kaldırılması gibi bir risk bulunmasa da, en kısa sürede kütüphanenize eklemenizde fayda var diyebiliriz.