Samsung'un Amiral Gemisi Telefonuyla İlgili Beklenmedik Gelişme!

Samsung'un önümüzdeki yıl kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı Galaxy S27 serisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Son raporlar serinin standart modelin ekranıyla ilgili kullanıcıların aklında soru işaretlerine neden olacak bir detayı gözler önüne seriyor. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy S27'nin Ekranlarının Hepsini Samsung Üretmeyebilir

Güvenilir sektör kaynaklarına göre Galaxy S27’nin ekranlarının hepsini Samsung üretmeyebilir. Burada Güney Koreli markanın bazı nedenlerden dolayı telefonun ekranlarının bir kısmını Çinli BOE firmasına ürettireceği söyleniyor. Bu da Galaxy S serisi ekranlarının Samsung dışında üretileceği ilk durum olacak.

Böyle bir durumda kullanıcıların aklına gelen ilk soru ekran kalitesinde bir fark olup olmayacağı diyebiliriz. Şu an için bununla ilgili kesin konuşmak doğru olmaz. Fakat yine de son kontrollerin Samsung tarafından yapılacağı düşündüğümüzde arada devasa farklılıkların olmayacağını söyleyebiliriz.

Şirketin bu kararının arkasında ekran fiyatlarındaki bir artıştan ziyade yapay zeka yatırımları nedeniyle fırlayan bellek fiyatlarının olduğu söyleniyor. Kısacası markanın BOE ile gerçekleştireceği bu ortaklık sayesinde maliyetleri düşürmeyi hedeflediği iddia ediliyor.

Galaxy S27'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

1080 x 2340 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 2600 nit civarı

2600 nit civarı İşlemci: Exynos 2700

Exynos 2700 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 10 MP

10 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Ön Kamera: 12 MP

Galaxy S27 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy S27'de 6,3 inç boyutlarında 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir ekran karşımıza çıkacak. Kullanıcılar telefonun sunacağı yüksek yenileme hızı sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve hatta oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecek diyebiliriz.

Bununla birlikte 1080 x 2340 piksel çözünürlüğün ekrandaki görüntüleri keskin ve net bir şekilde gösterebileceğini belirtelim. AMOLED teknolojisi sayesinde ise siyah renkleri en gerçekçi haliyle görebileceksiniz. Aynı şekilde diğer renkleri de canlı bir şekilde sunabilecek.

Galaxy S27 İşlemcisi Ne Olacak?

Telefonda markanın kendi üretimi Exynos 2700'ın kullanılması bekleniyor. Bu işlemci selefi Exynos 2600 gibi 2 nm fabrikasyon süreciyle üretilecek. Bu da 3 nm tabanlı rakiplerine kıyasla daha yüksek performans sunacağı, daha az ısınacağı ve aynı zamanda daha az güç tüketeceği şeklinde yorumlanabilir.

Donanım henüz tanıtılmadığından oyun performansıyla ilgili yorum yapmak pek de doğru olmaz. Fakat burada selefi Exynos 2600 üzerinden bazı tahminlerde bulunabiliriz. Bu yonga seti Delta Force gibi yüksek grafikli oyunlarda 50-60 FPS arasında bir performans gösterebiliyor. Yani mobil pazardaki çoğu oyunu akıcı bir şekilde oynayabileceksiniz.

Galaxy S27 Kamerası Nasıl Olacak?

Üründe 50 megapiksel ana, 10 megapiksel telefoto ve 12 megapiksel ultra geniş açı kameraları mevcut olacak. Hatırlanacağı üzere bir önceki modelde de aynı kamera özellikleri tercih edilmişti. Yani yeni model selefiyle benzer bir kamera deneyimi sunacak diyebiliriz.

Galaxy S27 Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung şu ana dek Galaxy S27 serisinin tanıtım tarihiyle ilgili bir açıklama yapmadı. Fakat markanın amiral gemisi Galaxy S modellerini genellikle şubat ayında tanıttığını biliyoruz. Bu nedenle çok yüksek ihtimalle Galaxy S27'nin önümüzdeki yılın şubat ayında tanıtılacağını söyleyebiliriz.

Bilindiği gibi mevcut Galaxy S26 ülkemizde 82.499 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Galaxy S27'nin selefinden daha güçlü özelliklere sahip olacağını düşündüğümüzde 84.999 TL'lik bir fiyatla satışa çıkması sürpriz olmaz.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy S27'nin ekran panellerinin bir kısmının BOE tarafından üretilecek olması beni şaşırttı. Ancak burada çok fazla endişelecek bir durumun olmadığını düşünüyorum. Zira kullanıcıların endişelendiği gibi iki markanın ürettiği ekranlar arasında devasa farkların olmayacağını söyleyebilirim.