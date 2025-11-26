Aralık Ayının PS Plus Essential Oyunları Açıklandı

Sony Interactive Entertainment tarafından yapılan duyuru ile Aralık ayında PS Plus Essential abonelerine sunulacak olan oyunlar belli oldu. Bu defa listede beş oyun bizi bekliyor ve görünüşe göre bizleri epey eğlenceli bir kapanış ayı bekliyor. Detaylar haberimizde.

Aralık Ayının PS Plus Oyunları Arasında Pek Çok Dikkat Çeken İsim Var

2 Aralık 2025 Salı günü itibarıyla indirmeye açılacak yeni PS Plus Essential oyunları, Killing Floor III, LEGO Horizon Adventures, Neon White, The Outlast Trials ve SYNDUALITY: Echo of Ada olarak açıklandılar.

Killing Floor III (PS5)

LEGO Horizon Adventures (PS5)

Neon White (PS5, PS4)

The Outlast Trials (PS5, PS4)

SYNDUALITY: Echo of Ada (PS5)

Killing Floor III Hakkında

Devam oyununun hikayesinin Killing Floor 2 oyununda yaşananların yetmiş yıl sonrasında, 2091 yılında geçeceği söylenmişti. Horzine tarafından üretilen yaratıklar ortalığı kasıp kavurur iken, insanlığın geleceği ise Nightfall isimli isyancı grubuna bağlı olacak. Oynanış olarak beş kişilik bir ekip kuracak ve üzerimize dalga dalga akan Zeds ile mücadelemize devam edeceğiz.

LEGO Horizon Adventures Hakkında

Esas kaderini öğrenmek için zorlu bir maceraya çıkan Aloy karakterinin başından geçenlerin anlatılacağı oyunda, en büyük yardımcımız hologram görüntüsü ile Elisabeth Sobek olacak. Nihai hedefimiz ise güneşe tapanların lideri Helis ile yüzleşmek olacak.

Neon White Hakkında

White isimli bir suikastçı rolüne bürüneceğimiz oyunun hikayesine göre, cennette kalıcı olarak yaşayabilmek için şeytanları ortadan kaldırmak durumunda olacağız. Yüksek tempolu bir oynanışın sunulduğu Neon White, bizlere doyasıya bir aksiyon yaşatacak.

The Outlast Trials Hakkında

Soğuk Savaş döneminde geçen The Outlast Trials oyununda, kendi rızaları dışında Murkoff Corporation tarafından kaçırılmış ve gelişmiş beyin yıkama ve zihin kontrolü testlerinde denek olarak kullanılan karakterleri yönetiyoruz. Güvensizliğin, korkunun ve şiddetin hakim olduğu bir dünyada, bilim ve kazanç uğruna hem fiziksel hem de ruhsal açıdan zorlayıcı testlerden geçmek durumunda olacağız.

SYNDUALITY: Echo of Ada

Hikayesi 2222 yılında geçen SYNDUALITY Echo of Ada, Tears of the New Moon adı verilen zehirli bir yağmur ile kıyamet sonrası haldeki bir dünyaya götürüyor. İnsanlığın büyük bir bölümü yok olmuş ve Enders adı verilen yaratıklar ortaya çıkmıştır. Hayatta kalmayı başaranlar ise yeraltında yaşamaya mahkum olmuştur. Biz ise bir Drifter rolüne bürünecek ve Magus adı verilen insansı robotun eşliğinde hayatta kalmak için gerekli olan AO Crystal'ler toplamaya çalışacağız. Elbette bu süreçte yaratıklar ve yüzeyin tehlikeleri ile mücadeleye de girişeceğiz.