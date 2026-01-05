Bu Aksesuar Telefonunuzu Retro El Konsoluna Dönüştürüyor

8BitDo, akıllı telefonları adeta bir retro oyun konsoluna çeviren kontrolcüsü FlipPad'i tanıttı. Piyasadaki pek çok modelin aksine dikey bir deneyim sunmak için tasarlanan ürün, telefonunuza USB-C portu üzerinden bağlanıyor ve şarj gerektirmiyor.

Telefonunuzu El Konsoluna Çeviren 8bitDo FlipPad Tanıtıldı

Telefonunu oyun oynamak için kullanan insan sayısı her geçen gün artıyor. Bunun nedeni, sürekli elimizin altında olan bu cihazlarda neredeyse herkese hitap eden seçenekler bulmanın mümkün olması. İster mobil oyunları, isterseniz mobile portlanan PC oyunlarını, isterseniz de çocukluğumuzun favorisi retro oyunları oynayabilirsiniz.

Where mobile play unfolds.



Introducing 8BitDo FlipPad — a flip-style gamepad designed for mobile gaming.

Compatible with iOS and Android devices. Officially supported by Apple.



Coming Summer 2026.

Experience it first at @CES 2026.

LVCC Central Hall · Booth #15641#FlipPad… pic.twitter.com/snddY5OaMx — 8BitDo (@8BitDo) January 4, 2026

8BitDo'nun FlipPad'i ise tam da üçüncü kategoriye dahil olan insanlara göre. USB-C portu üzerinden bağlanan cihaz, hem Android hem de iOS cihazlarla uyumlu çalışıyor. Daha sonra ise sahip olduğu menteşe sistemi sayesinde ekranın alt kısmına denk gelecek şekilde yerleştiriliyor.

Böylelikle telefonunuz Nintendo'nun retro el konsollarını andıran bir görünüme sahip oluyor. Ekranın üst kısmında oyun, alt kısmında ise FlipPad yer alıyor. Kontrolcünün ara yüzünde siyah renkli bir D-Pad ve ABXY aksiyon tuşları bulunuyor.

Standart Start ve Select tuşlarının yanı sıra, üst kısımda ve alt köşelerde toplam altı adet beyaz buton yer alıyor. Bu ekstra butonların, kullanıcıların oyun içi ihtiyaçlarına göre özelleştirebileceği atanabilir tuşlar olması bekleniyor. Ne yazık ki modern oyunlar için joystick yok.

8BitDo, FlipPad'in Apple tarafından "resmen desteklendiğini" doğruladı. Bu da en azından iOS cihazlarda uyumluluk sorunlarının aşıldığını gösteriyor. Yani dikey ekranı destekleyen oyunlarda sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz.

8BitDo ne yazık ki ürünün satış fiyatına dair henüz bir açıklama yapmadı. Şirketin ürünü bu hafta başlayacak CES 2026'da sergileyecek. Burada satış tarihi ve fiyatı hakkında daha fazla bilgi vermesi bekleniyor.