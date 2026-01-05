Asus, 171 İnçlik Micro OLED Ekranı Cebinize Sığdıran Yeni Oyuncu Gözlüğünü Tanıttı

Asus, ROG Xreal R1 isimli oyuncu gözlüğünü tanıttı. Kısa bir süre önce akıllı telefon pazarından "geçici olarak" çekildiğini açıklayan şirket, buna rağmen CES 2026'da gövde gösterisi yapmaktan geri durmadı. Dünyanın ilk 240Hz yenileme hızına sahip micro OLED gözlüğü olarak tanıtılan Asus ROG Xreal R1, ROG Ally el konsolu ve diğer oyun sistemleri ile entegre çalışacak şekilde tasarlandı.

Asus ROG Xreal R1 Oyuncu Gözlüğünü CES 2026'da Tanıttı

Oyunculara yönelik ürün ve teknolojilerin sayısı her geçen gün biraz daha artıyor. Oyun bilgisayarı ile başlayan bu süreç, günümüzde telefonlar başta olmak üzere her ürün kategorisinde karşımıza çıkıyor. Şimdi ise Asus, CES 2026'da dışarıdan sıradan bir güneş gözlüğünü andıran ROG Xreal R1'i tanıttı.

ROG Xreal R1, Sony üretimi 0.55 inçlik micro OLED paneller ile birlikte geliyor. Söz konusu paneller her bir gözde 1920x1080 (FHD) çözünürlük sunuyor. Söz konusu panel 240 Hz gibi oldukça yüksek bir ekran tazeleme hızına sahip ve 700 nit parlaklığa ulaşabiliyor.

Asus ROG Xreal R1, kullanıcıya 57 derecelik bir görüş alanı sunuyor ve bu da 4 metre mesafeden bakıldığında 171 inç boyutunda bir ekrana denk geliyor. Cihazda bulunan elektrokromik lens teknolojisi, ortam ışığına göre parlaklığı otomatik ayarlayabildiği gibi kullanıcı üç farklı manuel karartma seviyesi de seçebiliyor.

Ayrıca Bose imzalı ses sistemi de yine bu modelde karşımıza çıkıyor. 91 gram ağırlığındaki Asus ROG Xreal R1, harici bir ünite olan ROG Control Dock ile birlikte geliyor. Bu dock üzerinde iki adet HDMI 2.0 ve bir adet DisplayPort 1.4 girişi bulunuyor.

Bu sayede gözlük PC ve konsol gibi cihazlara da kablolu olarak bağlanabailiyor. Ayrıca USB-C üzerinden ROG Ally gibi taşınabilir cihazlara da dock ihtiyacı olmadan doğrudan bağlanabiliyor. Belirtmekte fayda var ki ROG Xreal R1 tek başına kullanabileceğiniz bir ürün değil.

Asus bunu daha çok diğer oyuncu ekipmanlarınızla birlikte kullanabileceğiniz bir cihaz olarak konumlandırmış durumda. Hatta bunu taşınabilir dev bir monitör olarak düşünmek daha doğru bile olabilir. Şirket, ROG Xreal R1’i 2026'nın ikinci yarısında satışa sunacak. Fiyat ise şimdilik belirsiz.