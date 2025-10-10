Yeni Game of Thrones Dizisi Geliyor! Fragman Yayınlandı

Game of Thrones'un yaratıcısı olan George R. R. Martin, Marvel Sinematik Evreni gibi büyük bir evrenin ortaya çıkmasını sağladı. Bu büyük fantastik evren, birçok yan dizinin izleyicilerle buluşmasını sağlıyor. Hâlihazırda birçok yan dizi yapım aşamasında. Bu yan dizilerden biri olan A Knight of the Seven Kingdoms'tan ise beklenen fragman geldi.

A Knight of the Seven Kingdoms'ın Fragmanı Paylaşıldı

A Knight of the Seven Kingdoms'ın fragmanı, YouTube üzerinden HBO Max ve Game of Thrones kanallarında yayınlandı. Fragmanın yayınlanmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen şimdiden neredeyse 2,5 milyon görüntüleme sayısına ulaştı. Fragmana 98 bin beğeni ve 5 bin 779 yorum geldi.

Game of Thrones evreninden daha farklı hikâyeler paylaşılmasına yardımcı olacak yeni dizi, Game of Thrones ile aynı evrende geçiyor ancak ana diziden farklı karakterlere odaklanıyor. Game of Thrones'tan yaklaşık 80-90 yıl öncesini konu alan yeni yan dizinin ilk sezonu, George R. R. Martin tarafından yazılan The Hedge Night'a odaklanacak.

A Knight of the Seven Kingdoms Konusu

A Knight of the Seven Kingdoms, Westeros'ta hayatta kalma mücadelesi veren şövalye Duncan ile onun küçük yaveri Egg'i merkezine alıyor. Boyu dolayısıyla uzun lakabını alan Duncan, Egg adlı saçı olmayan küçük bir çocuk ile tanışıyor ve onu yanına alıyor.

İkili, Targaryen Hanedanlığı'nın hâlâ demir tahtın sahibi olduğu fakat bu hanenin yavaş yavaş izlerinin silinmeye başladığı bir dönemde eşi benzeri görülmemiş bir maceraya atılıyor. Dizi hem Game of Thrones'un hem House of the Dragons'ın yeterince üzerinde durmadığı halkın dünyasına yoğunlaşacak.

A Knight of the Seven Kingdoms Ne Zaman Başlayacak?

A Knight of the Seven Kingdoms, yayın hayatına Ocak 2026'da başlayacak. İlk sezonu toplamda 6 bölümden oluşacak. İlk sezon The Hedge Knight'tan uyarlandıktan sonra ikinci ve üçüncü sezonu, The Sworn Sword ve The Mystery Knight'ın uyarlaması olacak.

A Knight of the Seven Kingdoms Oyuncuları

Peter Claffey

Dexter Sol Ansell

Finn Bennett

Tanzyn Crawford

Henry Ashton

Sam Spruell

Bertie Carvel

Daniel Ings

Peki, dizinin oyuncu kadrosu ve konusu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda yer alan yorumlar kısmından tüm görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.