Breaking Bad'in Yaratıcısından Yeni Dizi: Pluribus'tan Fragman Geldi

Breaking Bad ve Better Call Saul'un yaratıcısı Vince Gilligan, yeni bir dizi üzerinde çalışıyor. Pluribus olarak isimlendirilen dizinin ilk fragmanı izleyiciler ile buluştu. Fragman, bilim kurgu ve dram türlerindeki dizinin neler sunacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. Paylaşılan tanıtım videosuna göre başarılı bir dizi bizi bekliyor.

Pluribus Fragmanı Nasıl İzlenir?

Duyurulduğu günden itibaren merakla beklenmeye başlanan Pluribus'ın ilk fragmanı YouTube üzerinden yayınlandı. 1 dakika 2 saniye uzunluğunda olan tanıtım videosu, Carol isimli karaktere odaklanıyor. Fragman kısa sürede yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kaldı. Öyle ki videonun görüntülenme sayısı 236 bini aştı.

En iyi bilim kurgu dizileri arasına katılmaya hazırlanan Pluribus, dijital yayın hizmeti Apple TV+ üzerinden izleyiciler ile buluşacak. IMDb'de yer alan bilgilere göre dizinin ilk sezonu toplamda 10 adet bölümden oluşacak. İkinci sezonun gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.

Pluribus Oyuncuları

Rhea Seehorn

Monae Lott

Monique Lott

Miriam Shor

Karolina Wydra

McKenzie Scott

Carlos-Manuel Vesga

Pluribus Konusu

Pluribus, herkesin neşe saçtığı bir dünyada geçiyor ancak bu mutluluğun arkasındaki sebep çok güzel bir hayatları olması değil. Onların üzerinde psikolojik bir etkisi olan virüs yatıyor. Tüm dünyada etkili hâle gelen bu virüsten ise sadece bir kişi etkilenmiyor. Dünyanın en mutsuz insanı olan Carol, virüsün insanların üzerindeki tesirini kırmaya çalışıyor.

Pluribus Yayın Tarihi

Çok sayıda kişi tarafından uzun süredir merakla beklenen Pluribus, 7 Kasım 2025 tarihinde izleyiciler ile buluşacak. Dizinin haftalık olarak yayınlanması bekleniyor. Pluribus'ın izlenebilmesi için Apple TV+ aboneliği gerekecek.